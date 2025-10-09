Tokenomics của FUSIO (FUSIO)
FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.
🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.
Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.
FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.
Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.
Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.
Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.
🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.
Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.
Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.
FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.
Tokenomics của FUSIO (FUSIO): Giải thích chỉ số chính và các ứng dụng
Hiểu rõ tokenomics của FUSIO (FUSIO) là điều cần thiết để phân tích giá trị dài hạn, tính bền vững và tiềm năng của token.
Chỉ số chính và phương thức tính toán:
Tổng cung:
Số lượng token FUSIO tối đa đã hoặc sẽ được tạo.
Nguồn cung lưu hành:
Số lượng token hiện có trên thị trường và do người dùng nắm giữ.
Nguồn cung tối đa:
Giới hạn tối đa về tổng số lượng token FUSIO có thể tồn tại.
FDV (Giá trị pha loãng hoàn toàn):
Được tính bằng giá hiện tại x nguồn cung tối đa, đưa ra dự báo về tổng vốn hóa thị trường nếu tất cả token đều được lưu hành.
Tỷ lệ lạm phát:
Phản ánh tốc độ ra mắt token mới, ảnh hưởng đến mức độ khan hiếm và xu hướng giá dài hạn.
Tại sao những chỉ số này quan trọng đối với nhà giao dịch?
Nguồn cung lưu hành cao = Thanh khoản lớn hơn.
Nguồn cung tối đa giới hạn + Lạm phát thấp = Tiềm năng tăng giá dài hạn.
Phân bổ token minh bạch = Tăng niềm tin vào dự án và giảm rủi ro kiểm soát tập trung.
FDV cao với vốn hóa thị trường hiện tại thấp = Có tín hiệu bị định giá quá cao.
Bây giờ bạn đã hiểu về tokenomics của FUSIO, hãy khám phá giá token FUSIO theo thời gian thực!
