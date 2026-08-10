Giá Forma Robotics hôm nay

Giá Forma Robotics (FORMA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.88% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FORMA sang USD là $ 0 mỗi FORMA.

Forma Robotics hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 22,353, với nguồn cung lưu hành 99.99M FORMA. Trong vòng 24 giờ qua, FORMA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00605943, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FORMA biến động -0.05% trong giờ qua và +15.19% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 4.96.

Thông tin thị trường Forma Robotics (FORMA)

Vốn hóa thị trường $ 22.35K$ 22.35K $ 22.35K Khối lượng (24H) $ 4.96$ 4.96 $ 4.96 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 22.35K$ 22.35K $ 22.35K Nguồn cung lưu thông 99.99M 99.99M 99.99M Tổng cung 99,986,885.0111329 99,986,885.0111329 99,986,885.0111329

Vốn hoá thị trường hiện tại của Forma Robotics là $ 22.35K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 4.96. Nguồn cung lưu hành của FORMA là 99.99M, với tổng nguồn cung là 99986885.0111329. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 22.35K.