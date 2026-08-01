Giá Fluid Wrapped Ether hôm nay

Giá Fluid Wrapped Ether (FWETH) theo thời gian thực hôm nay là $ 1,907.33, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FWETH sang USD là $ 1,907.33 mỗi FWETH.

Fluid Wrapped Ether hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 10,501,763, với nguồn cung lưu hành 5.51K FWETH. Trong vòng 24 giờ qua, FWETH được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 4,329.7, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 1,333.35.

Về hiệu suất ngắn hạn, FWETH biến động -- trong giờ qua và +2.47% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 0.87.

Thông tin thị trường Fluid Wrapped Ether (FWETH)

Vốn hóa thị trường $ 10.50M$ 10.50M $ 10.50M Khối lượng (24H) $ 0.87$ 0.87 $ 0.87 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.50M$ 10.50M $ 10.50M Nguồn cung lưu thông 5.51K 5.51K 5.51K Tổng cung 5,506.0 5,506.0 5,506.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Fluid Wrapped Ether là $ 10.50M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 0.87. Nguồn cung lưu hành của FWETH là 5.51K, với tổng nguồn cung là 5506.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.50M.