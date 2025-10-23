Thông tin giá theo USD của Finger Monkey (FM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.23% Biến động giá (1D) +18.41% Biến động giá (7 ngày) -3.07% Biến động giá (7 ngày) -3.07%

Giá thời gian thực của Finger Monkey (FM) là --. Trong 24 giờ qua, FM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FM là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FM đã biến động -0.23% trong 1 giờ qua, +18.41% trong 24 giờ và -3.07% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Finger Monkey (FM)

Vốn hóa thị trường $ 47.29K$ 47.29K $ 47.29K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 48.60K$ 48.60K $ 48.60K Nguồn cung lưu thông 960.00M 960.00M 960.00M Tổng cung 986,624,591.0 986,624,591.0 986,624,591.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Finger Monkey là $ 47.29K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FM là 960.00M, với tổng nguồn cung là 986624591.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 48.60K.