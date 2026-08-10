Giá FIDEL hôm nay

Giá FIDEL (FIDEL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 26.47% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FIDEL sang USD là $ 0 mỗi FIDEL.

FIDEL hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 30,830, với nguồn cung lưu hành 945.28M FIDEL. Trong vòng 24 giờ qua, FIDEL được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00100894, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FIDEL biến động +0.58% trong giờ qua và +40.62% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường FIDEL (FIDEL)

Vốn hóa thị trường $ 30.83K$ 30.83K $ 30.83K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 30.83K$ 30.83K $ 30.83K Nguồn cung lưu thông 945.28M 945.28M 945.28M Tổng cung 945,283,662.7035158 945,283,662.7035158 945,283,662.7035158

Vốn hoá thị trường hiện tại của FIDEL là $ 30.83K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FIDEL là 945.28M, với tổng nguồn cung là 945283662.7035158. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 30.83K.