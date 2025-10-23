Thông tin giá theo USD của Feathers ($FEATHERS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.11% Biến động giá (1D) -0.72% Biến động giá (7 ngày) -11.42%

Giá thời gian thực của Feathers ($FEATHERS) là --. Trong 24 giờ qua, $FEATHERS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của $FEATHERS là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, $FEATHERS đã biến động -0.11% trong 1 giờ qua, -0.72% trong 24 giờ và -11.42% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Feathers ($FEATHERS)

Vốn hóa thị trường $ 9.62K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.62K Nguồn cung lưu thông 990.09M Tổng cung 990,094,698.5696423

Vốn hoá thị trường hiện tại của Feathers là $ 9.62K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của $FEATHERS là 990.09M, với tổng nguồn cung là 990094698.5696423. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.62K.