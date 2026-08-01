Giá Farverse hôm nay

Giá Farverse (FARVERSE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.49% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FARVERSE sang USD là $ 0 mỗi FARVERSE.

Farverse hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 87,253, với nguồn cung lưu hành 80.71B FARVERSE. Trong vòng 24 giờ qua, FARVERSE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FARVERSE biến động +2.08% trong giờ qua và -0.69% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Farverse (FARVERSE)

Vốn hóa thị trường $ 87.25K$ 87.25K $ 87.25K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 108.11K$ 108.11K $ 108.11K Nguồn cung lưu thông 80.71B 80.71B 80.71B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Farverse là $ 87.25K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FARVERSE là 80.71B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 108.11K.