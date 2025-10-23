Thông tin giá theo USD của Evil Larry (LARRY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00582798 Cao nhất 24H $ 0.0063081 ATH $ 0.088823 Giá thấp nhất $ 0.00155563 Biến động giá (1 giờ) -0.96% Biến động giá (1D) -3.97% Biến động giá (7 ngày) -30.73%

Giá thời gian thực của Evil Larry (LARRY) là $0.00592361. Trong 24 giờ qua, LARRY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00582798 và cao nhất là $ 0.0063081, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LARRY là $ 0.088823, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00155563.

Về hiệu suất ngắn hạn, LARRY đã biến động -0.96% trong 1 giờ qua, -3.97% trong 24 giờ và -30.73% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Evil Larry (LARRY)

Vốn hóa thị trường $ 5.92M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.92M Nguồn cung lưu thông 998.50M Tổng cung 998,498,864.2556705

Vốn hoá thị trường hiện tại của Evil Larry là $ 5.92M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LARRY là 998.50M, với tổng nguồn cung là 998498864.2556705. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.92M.