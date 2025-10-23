Thông tin giá theo USD của Everybody (HOLD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0.00164477 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.22% Biến động giá (1D) -1.51% Biến động giá (7 ngày) -27.38%

Giá thời gian thực của Everybody (HOLD) là --. Trong 24 giờ qua, HOLD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HOLD là $ 0.00164477, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HOLD đã biến động +0.22% trong 1 giờ qua, -1.51% trong 24 giờ và -27.38% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Everybody (HOLD)

Vốn hóa thị trường $ 8.30M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.30M Nguồn cung lưu thông 27.78B Tổng cung 27,780,713,256.829243

Vốn hoá thị trường hiện tại của Everybody là $ 8.30M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HOLD là 27.78B, với tổng nguồn cung là 27780713256.829243. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.30M.