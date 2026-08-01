Giá Etherfuse GILTS hôm nay

Giá Etherfuse GILTS (GILTS) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.42, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GILTS sang USD là $ 1.42 mỗi GILTS.

Etherfuse GILTS hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 177,340, với nguồn cung lưu hành 125.03K GILTS. Trong vòng 24 giờ qua, GILTS được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.44, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 1.37.

Về hiệu suất ngắn hạn, GILTS biến động -- trong giờ qua và +0.51% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.00.

Thông tin thị trường Etherfuse GILTS (GILTS)

Vốn hóa thị trường $ 177.34K$ 177.34K $ 177.34K Khối lượng (24H) $ 1.00$ 1.00 $ 1.00 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 177.34K$ 177.34K $ 177.34K Nguồn cung lưu thông 125.03K 125.03K 125.03K Tổng cung 125,026.0 125,026.0 125,026.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Etherfuse GILTS là $ 177.34K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.00. Nguồn cung lưu hành của GILTS là 125.03K, với tổng nguồn cung là 125026.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 177.34K.