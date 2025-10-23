Thông tin giá theo USD của ETH Strategy (STRAT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.556858 Cao nhất 24H $ 0.583201 ATH $ 0.875668 Giá thấp nhất $ 0.50556 Biến động giá (1 giờ) -2.03% Biến động giá (1D) -3.29% Biến động giá (7 ngày) -4.46%

Giá thời gian thực của ETH Strategy (STRAT) là $0.561659. Trong 24 giờ qua, STRAT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.556858 và cao nhất là $ 0.583201, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của STRAT là $ 0.875668, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.50556.

Về hiệu suất ngắn hạn, STRAT đã biến động -2.03% trong 1 giờ qua, -3.29% trong 24 giờ và -4.46% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ETH Strategy (STRAT)

Vốn hóa thị trường $ 1.38M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 66.77M Nguồn cung lưu thông 2.45M Tổng cung 118,872,218.6093638

Vốn hoá thị trường hiện tại của ETH Strategy là $ 1.38M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STRAT là 2.45M, với tổng nguồn cung là 118872218.6093638. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 66.77M.