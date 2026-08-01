Giá Epiko hôm nay

Giá Epiko (EPIKO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EPIKO sang USD là $ 0 mỗi EPIKO.

Epiko hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 104,876, với nguồn cung lưu hành 173.26M EPIKO. Trong vòng 24 giờ qua, EPIKO được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.03387736, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, EPIKO biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 27.15.

Thông tin thị trường Epiko (EPIKO)

Vốn hóa thị trường $ 104.88K$ 104.88K $ 104.88K Khối lượng (24H) $ 27.15$ 27.15 $ 27.15 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 104.88K$ 104.88K $ 104.88K Nguồn cung lưu thông 173.26M 173.26M 173.26M Tổng cung 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Epiko là $ 104.88K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 27.15. Nguồn cung lưu hành của EPIKO là 173.26M, với tổng nguồn cung là 300000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 104.88K.