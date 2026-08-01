Giá Dynamix hôm nay

Giá Dynamix (DYNA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.75% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DYNA sang USD là $ 0 mỗi DYNA.

Dynamix hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 155,773, với nguồn cung lưu hành 528.87T DYNA. Trong vòng 24 giờ qua, DYNA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DYNA biến động -0.04% trong giờ qua và +3.57% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Dynamix (DYNA)

Vốn hóa thị trường $ 155.77K$ 155.77K $ 155.77K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 330.14K$ 330.14K $ 330.14K Nguồn cung lưu thông 528.87T 528.87T 528.87T Tổng cung 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dynamix là $ 155.77K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DYNA là 528.87T, với tổng nguồn cung là 1.0e+15. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 330.14K.