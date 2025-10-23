Thông tin giá theo USD của Dreamsync (DREAM)

Giá thời gian thực của Dreamsync (DREAM) là $0.00122286. Trong 24 giờ qua, DREAM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.001163 và cao nhất là $ 0.00126136, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DREAM là $ 0.00437362, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DREAM đã biến động +1.66% trong 1 giờ qua, +3.61% trong 24 giờ và -30.14% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Dreamsync (DREAM)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dreamsync là $ 1.22M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DREAM là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999993348.086534. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.22M.