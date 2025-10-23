Thông tin giá theo USD của DOUBT (DOUBT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00536737 $ 0.00536737 $ 0.00536737 Thấp nhất 24H $ 0.00583825 $ 0.00583825 $ 0.00583825 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00536737$ 0.00536737 $ 0.00536737 Cao nhất 24H $ 0.00583825$ 0.00583825 $ 0.00583825 ATH $ 0.0090364$ 0.0090364 $ 0.0090364 Giá thấp nhất $ 0.00482898$ 0.00482898 $ 0.00482898 Biến động giá (1 giờ) -0.02% Biến động giá (1D) -5.39% Biến động giá (7 ngày) +3.80% Biến động giá (7 ngày) +3.80%

Giá thời gian thực của DOUBT (DOUBT) là $0.00551666. Trong 24 giờ qua, DOUBT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00536737 và cao nhất là $ 0.00583825, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DOUBT là $ 0.0090364, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00482898.

Về hiệu suất ngắn hạn, DOUBT đã biến động -0.02% trong 1 giờ qua, -5.39% trong 24 giờ và +3.80% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DOUBT (DOUBT)

Vốn hóa thị trường $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M Nguồn cung lưu thông 950.00M 950.00M 950.00M Tổng cung 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của DOUBT là $ 5.24M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DOUBT là 950.00M, với tổng nguồn cung là 950000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.24M.