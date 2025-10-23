Thông tin giá theo USD của Dialectic BTC Vault (DBIT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 105,933 Cao nhất 24H $ 109,772 ATH $ 126,288 Giá thấp nhất $ 103,598 Biến động giá (1 giờ) +0.01% Biến động giá (1D) +0.53% Biến động giá (7 ngày) -1.63%

Giá thời gian thực của Dialectic BTC Vault (DBIT) là $108,680. Trong 24 giờ qua, DBIT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 105,933 và cao nhất là $ 109,772, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DBIT là $ 126,288, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 103,598.

Về hiệu suất ngắn hạn, DBIT đã biến động +0.01% trong 1 giờ qua, +0.53% trong 24 giờ và -1.63% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Dialectic BTC Vault (DBIT)

Vốn hóa thị trường $ 10.87M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.87M Nguồn cung lưu thông 100.00 Tổng cung 99.99930227938069

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dialectic BTC Vault là $ 10.87M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DBIT là 100.00, với tổng nguồn cung là 99.99930227938069. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.87M.