Thông tin giá theo USD của DESU (DESU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00019259 $ 0.00019259 $ 0.00019259 Thấp nhất 24H $ 0.00020799 $ 0.00020799 $ 0.00020799 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00019259$ 0.00019259 $ 0.00019259 Cao nhất 24H $ 0.00020799$ 0.00020799 $ 0.00020799 ATH $ 0.00359485$ 0.00359485 $ 0.00359485 Giá thấp nhất $ 0.00013144$ 0.00013144 $ 0.00013144 Biến động giá (1 giờ) +0.12% Biến động giá (1D) -4.91% Biến động giá (7 ngày) -21.46% Biến động giá (7 ngày) -21.46%

Giá thời gian thực của DESU (DESU) là $0.00019737. Trong 24 giờ qua, DESU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00019259 và cao nhất là $ 0.00020799, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DESU là $ 0.00359485, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00013144.

Về hiệu suất ngắn hạn, DESU đã biến động +0.12% trong 1 giờ qua, -4.91% trong 24 giờ và -21.46% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DESU (DESU)

Vốn hóa thị trường $ 197.54K$ 197.54K $ 197.54K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 197.54K$ 197.54K $ 197.54K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của DESU là $ 197.54K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DESU là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 197.54K.