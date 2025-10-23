Thông tin giá theo USD của DESK (DESK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00474878$ 0.00474878 $ 0.00474878 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.60% Biến động giá (7 ngày) -28.06% Biến động giá (7 ngày) -28.06%

Giá thời gian thực của DESK (DESK) là --. Trong 24 giờ qua, DESK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DESK là $ 0.00474878, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DESK đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.60% trong 24 giờ và -28.06% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DESK (DESK)

Vốn hóa thị trường $ 710.82K$ 710.82K $ 710.82K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 769.33K$ 769.33K $ 769.33K Nguồn cung lưu thông 923.96M 923.96M 923.96M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của DESK là $ 710.82K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DESK là 923.96M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 769.33K.