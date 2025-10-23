Thông tin giá theo USD của Cypherspace (CYPHER)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00001451 Cao nhất 24H $ 0.00001521 ATH $ 0.00201261 Giá thấp nhất $ 0.00001398 Biến động giá (1 giờ) +0.33% Biến động giá (1D) +2.43% Biến động giá (7 ngày) -11.14%

Giá thời gian thực của Cypherspace (CYPHER) là $0.00001526. Trong 24 giờ qua, CYPHER được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00001451 và cao nhất là $ 0.00001521, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CYPHER là $ 0.00201261, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001398.

Về hiệu suất ngắn hạn, CYPHER đã biến động +0.33% trong 1 giờ qua, +2.43% trong 24 giờ và -11.14% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Cypherspace (CYPHER)

Vốn hóa thị trường $ 15.26K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 15.26K Nguồn cung lưu thông 999.58M Tổng cung 999,576,196.492234

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cypherspace là $ 15.26K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CYPHER là 999.58M, với tổng nguồn cung là 999576196.492234. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 15.26K.