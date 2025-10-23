Thông tin giá theo USD của Concilium (CONCILIUM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 3.59 $ 3.59 $ 3.59 Thấp nhất 24H $ 3.73 $ 3.73 $ 3.73 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 3.59$ 3.59 $ 3.59 Cao nhất 24H $ 3.73$ 3.73 $ 3.73 ATH $ 5.57$ 5.57 $ 5.57 Giá thấp nhất $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Biến động giá (1 giờ) -0.41% Biến động giá (1D) -1.04% Biến động giá (7 ngày) -11.35% Biến động giá (7 ngày) -11.35%

Giá thời gian thực của Concilium (CONCILIUM) là $3.67. Trong 24 giờ qua, CONCILIUM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 3.59 và cao nhất là $ 3.73, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CONCILIUM là $ 5.57, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.16.

Về hiệu suất ngắn hạn, CONCILIUM đã biến động -0.41% trong 1 giờ qua, -1.04% trong 24 giờ và -11.35% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Concilium (CONCILIUM)

Vốn hóa thị trường $ 17.91M$ 17.91M $ 17.91M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 18.37M$ 18.37M $ 18.37M Nguồn cung lưu thông 4.88M 4.88M 4.88M Tổng cung 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373

Vốn hoá thị trường hiện tại của Concilium là $ 17.91M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CONCILIUM là 4.88M, với tổng nguồn cung là 4999999.999999373. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 18.37M.