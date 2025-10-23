Thông tin giá theo USD của CodEase (CODON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00002555 $ 0.00002555 $ 0.00002555 Thấp nhất 24H $ 0.00002577 $ 0.00002577 $ 0.00002577 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00002555$ 0.00002555 $ 0.00002555 Cao nhất 24H $ 0.00002577$ 0.00002577 $ 0.00002577 ATH $ 0.0000487$ 0.0000487 $ 0.0000487 Giá thấp nhất $ 0.00002447$ 0.00002447 $ 0.00002447 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.46% Biến động giá (7 ngày) -10.96% Biến động giá (7 ngày) -10.96%

Giá thời gian thực của CodEase (CODON) là $0.00002565. Trong 24 giờ qua, CODON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00002555 và cao nhất là $ 0.00002577, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CODON là $ 0.0000487, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00002447.

Về hiệu suất ngắn hạn, CODON đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.46% trong 24 giờ và -10.96% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CodEase (CODON)

Vốn hóa thị trường $ 24.47K$ 24.47K $ 24.47K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 25.65K$ 25.65K $ 25.65K Nguồn cung lưu thông 953.93M 953.93M 953.93M Tổng cung 999,798,810.0710582 999,798,810.0710582 999,798,810.0710582

Vốn hoá thị trường hiện tại của CodEase là $ 24.47K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CODON là 953.93M, với tổng nguồn cung là 999798810.0710582. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 25.65K.