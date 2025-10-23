Thông tin giá theo USD của CLANS (CLANS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00193529$ 0.00193529 $ 0.00193529 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.03% Biến động giá (1D) -6.31% Biến động giá (7 ngày) -30.87% Biến động giá (7 ngày) -30.87%

Giá thời gian thực của CLANS (CLANS) là --. Trong 24 giờ qua, CLANS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CLANS là $ 0.00193529, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CLANS đã biến động -0.03% trong 1 giờ qua, -6.31% trong 24 giờ và -30.87% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CLANS (CLANS)

Vốn hóa thị trường $ 208.08K$ 208.08K $ 208.08K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 208.08K$ 208.08K $ 208.08K Nguồn cung lưu thông 999.99M 999.99M 999.99M Tổng cung 999,991,060.8676023 999,991,060.8676023 999,991,060.8676023

Vốn hoá thị trường hiện tại của CLANS là $ 208.08K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CLANS là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999991060.8676023. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 208.08K.