Thông tin giá theo USD của Charged Particles (IONX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.0009477 $ 0.0009477 $ 0.0009477 Thấp nhất 24H $ 0.00109591 $ 0.00109591 $ 0.00109591 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.0009477$ 0.0009477 $ 0.0009477 Cao nhất 24H $ 0.00109591$ 0.00109591 $ 0.00109591 ATH $ 2.75$ 2.75 $ 2.75 Giá thấp nhất $ 0.00082139$ 0.00082139 $ 0.00082139 Biến động giá (1 giờ) -0.21% Biến động giá (1D) +13.85% Biến động giá (7 ngày) +5.41% Biến động giá (7 ngày) +5.41%

Giá thời gian thực của Charged Particles (IONX) là $0.00109247. Trong 24 giờ qua, IONX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0009477 và cao nhất là $ 0.00109591, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của IONX là $ 2.75, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00082139.

Về hiệu suất ngắn hạn, IONX đã biến động -0.21% trong 1 giờ qua, +13.85% trong 24 giờ và +5.41% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Charged Particles (IONX)

Vốn hóa thị trường $ 87.27K$ 87.27K $ 87.27K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 109.25K$ 109.25K $ 109.25K Nguồn cung lưu thông 79.88M 79.88M 79.88M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Charged Particles là $ 87.27K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của IONX là 79.88M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 109.25K.