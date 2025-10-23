Thông tin giá theo USD của CatSlap (SLAP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00048027 $ 0.00048027 $ 0.00048027 Thấp nhất 24H $ 0.00049965 $ 0.00049965 $ 0.00049965 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00048027$ 0.00048027 $ 0.00048027 Cao nhất 24H $ 0.00049965$ 0.00049965 $ 0.00049965 ATH $ 0.01007296$ 0.01007296 $ 0.01007296 Giá thấp nhất $ 0.0001589$ 0.0001589 $ 0.0001589 Biến động giá (1 giờ) +0.19% Biến động giá (1D) -1.35% Biến động giá (7 ngày) -5.63% Biến động giá (7 ngày) -5.63%

Giá thời gian thực của CatSlap (SLAP) là $0.00049161. Trong 24 giờ qua, SLAP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00048027 và cao nhất là $ 0.00049965, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SLAP là $ 0.01007296, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0001589.

Về hiệu suất ngắn hạn, SLAP đã biến động +0.19% trong 1 giờ qua, -1.35% trong 24 giờ và -5.63% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CatSlap (SLAP)

Vốn hóa thị trường $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Nguồn cung lưu thông 3.95B 3.95B 3.95B Tổng cung 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448

Vốn hoá thị trường hiện tại của CatSlap là $ 1.94M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SLAP là 3.95B, với tổng nguồn cung là 7547128957.623448. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.71M.