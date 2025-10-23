Thông tin giá theo USD của Caesar (CAESAR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00812664 $ 0.00812664 $ 0.00812664 Thấp nhất 24H $ 0.0115595 $ 0.0115595 $ 0.0115595 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00812664$ 0.00812664 $ 0.00812664 Cao nhất 24H $ 0.0115595$ 0.0115595 $ 0.0115595 ATH $ 0.02986281$ 0.02986281 $ 0.02986281 Giá thấp nhất $ 0.00704573$ 0.00704573 $ 0.00704573 Biến động giá (1 giờ) +0.30% Biến động giá (1D) -5.69% Biến động giá (7 ngày) -30.05% Biến động giá (7 ngày) -30.05%

Giá thời gian thực của Caesar (CAESAR) là $0.0101895. Trong 24 giờ qua, CAESAR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00812664 và cao nhất là $ 0.0115595, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CAESAR là $ 0.02986281, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00704573.

Về hiệu suất ngắn hạn, CAESAR đã biến động +0.30% trong 1 giờ qua, -5.69% trong 24 giờ và -30.05% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Caesar (CAESAR)

Vốn hóa thị trường $ 10.44M$ 10.44M $ 10.44M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.44M$ 10.44M $ 10.44M Nguồn cung lưu thông 1.02B 1.02B 1.02B Tổng cung 1,022,361,471.934099 1,022,361,471.934099 1,022,361,471.934099

Vốn hoá thị trường hiện tại của Caesar là $ 10.44M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CAESAR là 1.02B, với tổng nguồn cung là 1022361471.934099. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.44M.