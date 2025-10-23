Thông tin giá theo USD của Breaking Bread (BRBR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00008312 $ 0.00008312 $ 0.00008312 Thấp nhất 24H $ 0.00010984 $ 0.00010984 $ 0.00010984 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00008312$ 0.00008312 $ 0.00008312 Cao nhất 24H $ 0.00010984$ 0.00010984 $ 0.00010984 ATH $ 0.00035676$ 0.00035676 $ 0.00035676 Giá thấp nhất $ 0.00008312$ 0.00008312 $ 0.00008312 Biến động giá (1 giờ) +0.88% Biến động giá (1D) -22.50% Biến động giá (7 ngày) -36.13% Biến động giá (7 ngày) -36.13%

Giá thời gian thực của Breaking Bread (BRBR) là $0.00008512. Trong 24 giờ qua, BRBR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00008312 và cao nhất là $ 0.00010984, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BRBR là $ 0.00035676, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00008312.

Về hiệu suất ngắn hạn, BRBR đã biến động +0.88% trong 1 giờ qua, -22.50% trong 24 giờ và -36.13% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Breaking Bread (BRBR)

Vốn hóa thị trường $ 85.11K$ 85.11K $ 85.11K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 85.11K$ 85.11K $ 85.11K Nguồn cung lưu thông 999.96M 999.96M 999.96M Tổng cung 999,956,628.673119 999,956,628.673119 999,956,628.673119

Vốn hoá thị trường hiện tại của Breaking Bread là $ 85.11K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BRBR là 999.96M, với tổng nguồn cung là 999956628.673119. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 85.11K.