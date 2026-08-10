Giá BONG hôm nay

Giá BONG (BONG) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BONG sang USD là $ 0 mỗi BONG.

BONG hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 61,742, với nguồn cung lưu hành 961.62M BONG. Trong vòng 24 giờ qua, BONG được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00145222, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BONG biến động -- trong giờ qua và +3.95% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường BONG (BONG)

Vốn hóa thị trường $ 61.74K$ 61.74K $ 61.74K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 61.74K$ 61.74K $ 61.74K Nguồn cung lưu thông 961.62M 961.62M 961.62M Tổng cung 961,621,636.389361 961,621,636.389361 961,621,636.389361

Vốn hoá thị trường hiện tại của BONG là $ 61.74K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BONG là 961.62M, với tổng nguồn cung là 961621636.389361. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 61.74K.