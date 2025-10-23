Thông tin giá theo USD của Bitrecs (SN122)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.597738 Cao nhất 24H $ 0.696424 ATH $ 0.803673 Giá thấp nhất $ 0.337554 Biến động giá (1 giờ) +0.61% Biến động giá (1D) -7.04% Biến động giá (7 ngày) -1.66%

Giá thời gian thực của Bitrecs (SN122) là $0.627172. Trong 24 giờ qua, SN122 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.597738 và cao nhất là $ 0.696424, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SN122 là $ 0.803673, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.337554.

Về hiệu suất ngắn hạn, SN122 đã biến động +0.61% trong 1 giờ qua, -7.04% trong 24 giờ và -1.66% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Bitrecs (SN122)

Vốn hóa thị trường $ 172.91K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 13.15M Nguồn cung lưu thông 276.05K Tổng cung 21,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bitrecs là $ 172.91K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SN122 là 276.05K, với tổng nguồn cung là 21000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.15M.