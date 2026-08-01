Giá AIPad hôm nay

Giá AIPad (AIPAD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00210609, biến động 357.26% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AIPAD sang USD là $ 0.00210609 mỗi AIPAD.

AIPad hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 419,214, với nguồn cung lưu hành 192.52M AIPAD. Trong vòng 24 giờ qua, AIPAD được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0.00278811 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.862302, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AIPAD biến động -0.04% trong giờ qua và +298.90% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 10.69.

Thông tin thị trường AIPad (AIPAD)

Vốn hóa thị trường $ 419.21K$ 419.21K $ 419.21K Khối lượng (24H) $ 10.69$ 10.69 $ 10.69 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 419.21K$ 419.21K $ 419.21K Nguồn cung lưu thông 192.52M 192.52M 192.52M Tổng cung 199,049,334.2921128 199,049,334.2921128 199,049,334.2921128

Vốn hoá thị trường hiện tại của AIPad là $ 419.21K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 10.69. Nguồn cung lưu hành của AIPAD là 192.52M, với tổng nguồn cung là 199049334.2921128. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 419.21K.