Thông tin giá theo USD của AIMX (AIMX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.02766477$ 0.02766477 $ 0.02766477 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.02% Biến động giá (1D) -1.26% Biến động giá (7 ngày) -7.16% Biến động giá (7 ngày) -7.16%

Giá thời gian thực của AIMX (AIMX) là --. Trong 24 giờ qua, AIMX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AIMX là $ 0.02766477, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AIMX đã biến động +0.02% trong 1 giờ qua, -1.26% trong 24 giờ và -7.16% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường AIMX (AIMX)

Vốn hóa thị trường $ 166.18K$ 166.18K $ 166.18K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 247.58K$ 247.58K $ 247.58K Nguồn cung lưu thông 394.67M 394.67M 394.67M Tổng cung 588,000,000.0 588,000,000.0 588,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của AIMX là $ 166.18K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AIMX là 394.67M, với tổng nguồn cung là 588000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 247.58K.