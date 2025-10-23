Thông tin giá theo USD của Affyn (FYN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00106699 $ 0.00106699 $ 0.00106699 Thấp nhất 24H $ 0.00112839 $ 0.00112839 $ 0.00112839 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00106699$ 0.00106699 $ 0.00106699 Cao nhất 24H $ 0.00112839$ 0.00112839 $ 0.00112839 ATH $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.02% Biến động giá (1D) -4.70% Biến động giá (7 ngày) -8.19% Biến động giá (7 ngày) -8.19%

Giá thời gian thực của Affyn (FYN) là $0.00107254. Trong 24 giờ qua, FYN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00106699 và cao nhất là $ 0.00112839, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FYN là $ 1.84, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FYN đã biến động -0.02% trong 1 giờ qua, -4.70% trong 24 giờ và -8.19% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Affyn (FYN)

Vốn hóa thị trường $ 411.69K$ 411.69K $ 411.69K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Nguồn cung lưu thông 383.92M 383.92M 383.92M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Affyn là $ 411.69K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FYN là 383.92M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.07M.