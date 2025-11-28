Tokenomics của xMoney (XMN)
Thông tin xMoney (XMN)
xMoney (XMN) là một token đa chức năng tuân thủ MiCA, được thiết kế để kết nối tài chính truyền thống với đổi mới blockchain. XMN được tích hợp trực tiếp vào hạ tầng thanh toán có giấy phép và được quản lý của xMoney, giúp các thương nhân và người tiêu dùng giao dịch với tốc độ, độ tin cậy và rõ ràng về mặt quy định. xMoney cung cấp một hệ sinh thái hợp nhất giữa thanh toán bằng tiền pháp định và tiền mã hóa, phát hành thẻ, thanh toán bằng stablecoin và giải pháp on/off‑ramp. Bằng cách tích hợp XMN làm token tiện ích cốt lõi, nền tảng mang lại lợi ích thiết thực cho cả thương nhân và người dùng. Thương nhân có thể tiếp cận phí giao dịch thấp hơn, thanh toán gắn kèm chương trình khách hàng thân thiết, và lựa chọn thanh toán bằng token, trong khi người tiêu dùng được hưởng phần thưởng và tham gia quản trị. Không giống như hầu hết các token tiện ích, XMN đã có ứng dụng thực tế ngay từ ngày đầu. Nó đã được tích hợp vào cổng thanh toán được điều chỉnh của xMoney và các dịch vụ đã được sử dụng bởi các doanh nghiệp trên khắp châu Âu. Thiết kế của nó tuân theo khuôn khổ MiCA của EU, đảm bảo tuân thủ và minh bạch, cũng như tạo dựng uy tín với sàn giao dịch, tổ chức và thương nhân trên toàn cầu.
Tokenomics của xMoney (XMN): Giải thích chỉ số chính và các ứng dụng
Hiểu rõ tokenomics của xMoney (XMN) là điều cần thiết để phân tích giá trị dài hạn, tính bền vững và tiềm năng của token.
Chỉ số chính và phương thức tính toán:
Tổng cung:
Số lượng token XMN tối đa đã hoặc sẽ được tạo.
Nguồn cung lưu hành:
Số lượng token hiện có trên thị trường và do người dùng nắm giữ.
Nguồn cung tối đa:
Giới hạn tối đa về tổng số lượng token XMN có thể tồn tại.
FDV (Giá trị pha loãng hoàn toàn):
Được tính bằng giá hiện tại x nguồn cung tối đa, đưa ra dự báo về tổng vốn hóa thị trường nếu tất cả token đều được lưu hành.
Tỷ lệ lạm phát:
Phản ánh tốc độ ra mắt token mới, ảnh hưởng đến mức độ khan hiếm và xu hướng giá dài hạn.
Tại sao những chỉ số này quan trọng đối với nhà giao dịch?
Nguồn cung lưu hành cao = Thanh khoản lớn hơn.
Nguồn cung tối đa giới hạn + Lạm phát thấp = Tiềm năng tăng giá dài hạn.
Phân bổ token minh bạch = Tăng niềm tin vào dự án và giảm rủi ro kiểm soát tập trung.
FDV cao với vốn hóa thị trường hiện tại thấp = Có tín hiệu bị định giá quá cao.
Bây giờ bạn đã hiểu về tokenomics của XMN, hãy khám phá giá token XMN theo thời gian thực!
Hướng dẫn mua XMN
Bạn muốn thêm xMoney (XMN) vào danh mục đầu tư? MEXC hỗ trợ nhiều phương thức mua XMN, bao gồm thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng và giao dịch ngang hàng. Dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà đầu tư chuyên nghiệp, MEXC đều hỗ trợ mua tiền mã hoá dễ dàng và an toàn.
Lịch sử giá xMoney (XMN)
Phân tích lịch sử giá XMN giúp người dùng hiểu được xu hướng thị trường trong quá khứ, mức hỗ trợ/kháng cự chính và các mô hình biến động. Dù bạn đang theo dõi giá cao nhất mọi thời đại hay xác định xu hướng, dữ liệu lịch sử là một phần quan trọng trong dự đoán giá và phân tích kỹ thuật.
Dự đoán giá XMN
Bạn muốn biết xu hướng của XMN? Trang dự đoán giá XMN của chúng tôi kết hợp tâm lý thị trường, xu hướng lịch sử và chỉ báo kỹ thuật để cung cấp góc nhìn về tương lai.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu tokenomics trên trang này đến từ các nguồn của bên thứ ba. MEXC không đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Vui lòng nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư.
Vui lòng đọc và hiểu Thoả thuận người dùng và Chính sách bảo mật
