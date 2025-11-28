xMoney (XMN) là một token đa chức năng tuân thủ MiCA, được thiết kế để kết nối tài chính truyền thống với đổi mới blockchain. XMN được tích hợp trực tiếp vào hạ tầng thanh toán có giấy phép và được quản lý của xMoney, giúp các thương nhân và người tiêu dùng giao dịch với tốc độ, độ tin cậy và rõ ràng về mặt quy định. xMoney cung cấp một hệ sinh thái hợp nhất giữa thanh toán bằng tiền pháp định và tiền mã hóa, phát hành thẻ, thanh toán bằng stablecoin và giải pháp on/off‑ramp. Bằng cách tích hợp XMN làm token tiện ích cốt lõi, nền tảng mang lại lợi ích thiết thực cho cả thương nhân và người dùng. Thương nhân có thể tiếp cận phí giao dịch thấp hơn, thanh toán gắn kèm chương trình khách hàng thân thiết, và lựa chọn thanh toán bằng token, trong khi người tiêu dùng được hưởng phần thưởng và tham gia quản trị. Không giống như hầu hết các token tiện ích, XMN đã có ứng dụng thực tế ngay từ ngày đầu. Nó đã được tích hợp vào cổng thanh toán được điều chỉnh của xMoney và các dịch vụ đã được sử dụng bởi các doanh nghiệp trên khắp châu Âu. Thiết kế của nó tuân theo khuôn khổ MiCA của EU, đảm bảo tuân thủ và minh bạch, cũng như tạo dựng uy tín với sàn giao dịch, tổ chức và thương nhân trên toàn cầu.