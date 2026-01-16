Bảng Saint Helena (SHP) là đơn vị tiền tệ chính thức của Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha - những vùng lãnh thổ thuộc Anh nằm ở Nam Đại Tây Dương. Đồng tiền này đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động kinh tế của các hòn đảo này, là phương tiện trao đổi hàng hóa và dịch vụ.

Bảng Saint Helena do Chính phủ Saint Helena và Ngân hàng Saint Helena phát hành, ngân hàng này chịu trách nhiệm phân phối và quản lý đồng tiền này. Hoạt động của đồng tiền này khá đặc biệt vì nó được neo giá với Bảng Anh (GBP) theo tỷ giá ngang bằng, nghĩa là giá trị của một Bảng Saint Helena tương đương chính xác với một Bảng Anh. Tỷ giá cố định này mang lại sự ổn định và khả năng dự báo cho nền kinh tế khu vực, đồng thời là yếu tố then chốt trong các giao dịch tài chính tại đây.

Trong đời sống kinh tế hàng ngày, Bảng Saint Helena được sử dụng cho mọi loại giao dịch, từ mua sắm thực phẩm đến thanh toán các dịch vụ. Đồng tiền này có nhiều mệnh giá khác nhau, cả tiền giấy lẫn tiền xu, giúp người dân và du khách thuận tiện trong việc sử dụng cho mọi loại giao dịch. Các tờ tiền in hình ảnh mang ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử và văn hóa của khu vực, trong khi các đồng xu tương tự như hệ thống tiền xu thập phân của Anh, tạo nên một hệ thống quen thuộc cho cả cư dân lẫn du khách.

Mặc dù Bảng Saint Helena là đơn vị tiền tệ chính thức, Bảng Anh cũng được chấp nhận rộng rãi tại các vùng lãnh thổ này, do mối liên kết lịch sử và kinh tế chặt chẽ với nước Anh. Điều này giúp việc giao thương và buôn bán với Vương quốc Anh cũng như các quốc gia khác sử dụng hoặc chấp nhận đồng Bảng Anh trở nên thuận lợi hơn.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù Bảng Saint Helena được neo giá với Bảng Anh, nhưng đồng tiền này không thể dễ dàng quy đổi ra ngoại tệ bên ngoài các hòn đảo. Do đó, du khách đến các hòn đảo này thường phải đổi tiền tệ nội địa của mình sang Bảng Saint Helena ngay khi đến nơi hoặc sử dụng Bảng Anh.

Tóm lại, Bảng Saint Helena là một phần thiết yếu trong khuôn khổ kinh tế của Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha. Giá trị được neo với Bảng Anh mang lại sự ổn định, còn những đặc điểm riêng của đồng tiền này phản ánh lịch sử và văn hóa phong phú của các vùng lãnh thổ Nam Đại Tây Dương này.