Giá ROVR Network theo thời gian thực hôm nay là 0.01027 USD. Theo dõi cập nhật giá ROVR sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác.

Logo ROVR Network

Giá ROVR Network(ROVR)

Giá theo thời gian thực 1 ROVR sang USD

$0.01027
$0.01027$0.01027
-0.86%1D
USD
Biểu đồ giá ROVR Network (ROVR) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:29:37 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của ROVR Network (ROVR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.01013
$ 0.01013$ 0.01013
Thấp nhất 24H
$ 0.01039
$ 0.01039$ 0.01039
Cao nhất 24H

$ 0.01013
$ 0.01013$ 0.01013

$ 0.01039
$ 0.01039$ 0.01039

$ 0.021590040558154902
$ 0.021590040558154902$ 0.021590040558154902

$ 0.008280267387340556
$ 0.008280267387340556$ 0.008280267387340556

+0.48%

-0.86%

-4.74%

-4.74%

Giá thời gian thực của ROVR Network (ROVR) là $ 0.01027. Trong 24 giờ qua, ROVR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01013 và cao nhất là $ 0.01039, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ROVR là $ 0.021590040558154902, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.008280267387340556.

Về hiệu suất ngắn hạn, ROVR đã biến động +0.48% trong 1 giờ qua, -0.86% trong 24 giờ và -4.74% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ROVR Network (ROVR)

No.2035

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

$ 81.55K
$ 81.55K$ 81.55K

$ 102.70M
$ 102.70M$ 102.70M

127.75M
127.75M 127.75M

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

1.27%

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của ROVR Network là $ 1.31M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 81.55K. Nguồn cung lưu hành của ROVR là 127.75M, với tổng nguồn cung là 9999998876. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 102.70M.

Lịch sử giá theo USD của ROVR Network (ROVR)

Theo dõi biến động giá của ROVR Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.0000891-0.86%
30 ngày$ +0.00527+105.40%
60 ngày$ +0.00527+105.40%
90 ngày$ +0.00527+105.40%
Biến động giá ROVR Network hôm nay

Hôm nay, ROVR đã biến động $ -0.0000891 (-0.86%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá ROVR Network trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.00527 (+105.40%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá ROVR Network trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ROVR đã biến động $ +0.00527 (+105.40%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá ROVR Network trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.00527 (+105.40%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của ROVR Network (ROVR)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá ROVR Network.

ROVR Network (ROVR) là gì

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

ROVR Network đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư ROVR Network một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake ROVR để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về ROVR Network trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch ROVR Network trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá ROVR Network (USD)

ROVR Network (ROVR) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản ROVR Network (ROVR) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho ROVR Network.

Xem ngay dự đoán giá ROVR Network!

Tokenomics của ROVR Network (ROVR)

Hiểu rõ tokenomics của ROVR Network (ROVR) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token ROVR ngay!

Cách mua ROVR Network (ROVR)

Bạn đang tìm cách mua ROVR Network? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua ROVR Network trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

ROVR/Tiền tệ địa phương

1 ROVR Network (ROVR) sang VND
270.25505
1 ROVR Network (ROVR) sang AUD
A$0.0158158
1 ROVR Network (ROVR) sang GBP
0.0075998
1 ROVR Network (ROVR) sang EUR
0.0088322
1 ROVR Network (ROVR) sang USD
$0.01027
1 ROVR Network (ROVR) sang MYR
RM0.0433394
1 ROVR Network (ROVR) sang TRY
0.4311346
1 ROVR Network (ROVR) sang JPY
¥1.56104
1 ROVR Network (ROVR) sang ARS
ARS$14.9707844
1 ROVR Network (ROVR) sang RUB
0.8369023
1 ROVR Network (ROVR) sang INR
0.9015006
1 ROVR Network (ROVR) sang IDR
Rp171.1665982
1 ROVR Network (ROVR) sang PHP
0.6005896
1 ROVR Network (ROVR) sang EGP
￡E.0.4885439
1 ROVR Network (ROVR) sang BRL
R$0.055458
1 ROVR Network (ROVR) sang CAD
C$0.0142753
1 ROVR Network (ROVR) sang BDT
1.2537616
1 ROVR Network (ROVR) sang NGN
15.0145346
1 ROVR Network (ROVR) sang COP
$39.9610835
1 ROVR Network (ROVR) sang ZAR
R.0.1790061
1 ROVR Network (ROVR) sang UAH
0.428259
1 ROVR Network (ROVR) sang TZS
T.Sh.25.4837726
1 ROVR Network (ROVR) sang VES
Bs2.1567
1 ROVR Network (ROVR) sang CLP
$9.7565
1 ROVR Network (ROVR) sang PKR
Rs2.904356
1 ROVR Network (ROVR) sang KZT
5.5244384
1 ROVR Network (ROVR) sang THB
฿0.3371641
1 ROVR Network (ROVR) sang TWD
NT$0.3160079
1 ROVR Network (ROVR) sang AED
د.إ0.0376909
1 ROVR Network (ROVR) sang CHF
Fr0.0081133
1 ROVR Network (ROVR) sang HKD
HK$0.0797979
1 ROVR Network (ROVR) sang AMD
֏3.9212914
1 ROVR Network (ROVR) sang MAD
.د.م0.0947921
1 ROVR Network (ROVR) sang MXN
$0.1893788
1 ROVR Network (ROVR) sang SAR
ريال0.0385125
1 ROVR Network (ROVR) sang ETB
Br1.5398838
1 ROVR Network (ROVR) sang KES
KSh1.3241111
1 ROVR Network (ROVR) sang JOD
د.أ0.00728143
1 ROVR Network (ROVR) sang PLN
0.0373828
1 ROVR Network (ROVR) sang RON
лв0.0449826
1 ROVR Network (ROVR) sang SEK
kr0.0966407
1 ROVR Network (ROVR) sang BGN
лв0.0172536
1 ROVR Network (ROVR) sang HUF
Ft3.4474336
1 ROVR Network (ROVR) sang CZK
0.2150538
1 ROVR Network (ROVR) sang KWD
د.ك0.00314262
1 ROVR Network (ROVR) sang ILS
0.0337883
1 ROVR Network (ROVR) sang BOB
Bs0.0707603
1 ROVR Network (ROVR) sang AZN
0.017459
1 ROVR Network (ROVR) sang TJS
SM0.094484
1 ROVR Network (ROVR) sang GEL
0.027729
1 ROVR Network (ROVR) sang AOA
Kz9.3961257
1 ROVR Network (ROVR) sang BHD
.د.ب0.00387179
1 ROVR Network (ROVR) sang BMD
$0.01027
1 ROVR Network (ROVR) sang DKK
kr0.0660361
1 ROVR Network (ROVR) sang HNL
L0.2693821
1 ROVR Network (ROVR) sang MUR
0.4668742
1 ROVR Network (ROVR) sang NAD
$0.1792115
1 ROVR Network (ROVR) sang NOK
kr0.1029054
1 ROVR Network (ROVR) sang NZD
$0.0178698
1 ROVR Network (ROVR) sang PAB
B/.0.01027
1 ROVR Network (ROVR) sang PGK
K0.043134
1 ROVR Network (ROVR) sang QAR
ر.ق0.0372801
1 ROVR Network (ROVR) sang RSD
дин.1.0376808
1 ROVR Network (ROVR) sang UZS
soʻm123.7349113
1 ROVR Network (ROVR) sang ALL
L0.8543613
1 ROVR Network (ROVR) sang ANG
ƒ0.0183833
1 ROVR Network (ROVR) sang AWG
ƒ0.018486
1 ROVR Network (ROVR) sang BBD
$0.02054
1 ROVR Network (ROVR) sang BAM
KM0.0172536
1 ROVR Network (ROVR) sang BIF
Fr30.20407
1 ROVR Network (ROVR) sang BND
$0.0132483
1 ROVR Network (ROVR) sang BSD
$0.01027
1 ROVR Network (ROVR) sang JMD
$1.6486431
1 ROVR Network (ROVR) sang KHR
41.4112075
1 ROVR Network (ROVR) sang KMF
Fr4.35448
1 ROVR Network (ROVR) sang LAK
223.2608651
1 ROVR Network (ROVR) sang LKR
රු3.1101668
1 ROVR Network (ROVR) sang MDL
L0.1747954
1 ROVR Network (ROVR) sang MGA
Ar45.8481556
1 ROVR Network (ROVR) sang MOP
P0.0820573
1 ROVR Network (ROVR) sang MVR
0.157131
1 ROVR Network (ROVR) sang MWK
MK17.768127
1 ROVR Network (ROVR) sang MZN
MT0.656253
1 ROVR Network (ROVR) sang NPR
रु1.4397513
1 ROVR Network (ROVR) sang PYG
72.83484
1 ROVR Network (ROVR) sang RWF
Fr14.88123
1 ROVR Network (ROVR) sang SBD
$0.0845221
1 ROVR Network (ROVR) sang SCR
0.1392612
1 ROVR Network (ROVR) sang SRD
$0.4071028
1 ROVR Network (ROVR) sang SVC
$0.0896571
1 ROVR Network (ROVR) sang SZL
L0.1792115
1 ROVR Network (ROVR) sang TMT
m0.0360477
1 ROVR Network (ROVR) sang TND
د.ت0.03015272
1 ROVR Network (ROVR) sang TTD
$0.0695279
1 ROVR Network (ROVR) sang UGX
Sh35.78068
1 ROVR Network (ROVR) sang XAF
Fr5.80255
1 ROVR Network (ROVR) sang XCD
$0.027729
1 ROVR Network (ROVR) sang XOF
Fr5.80255
1 ROVR Network (ROVR) sang XPF
Fr1.04754
1 ROVR Network (ROVR) sang BWP
P0.1472718
1 ROVR Network (ROVR) sang BZD
$0.02054
1 ROVR Network (ROVR) sang CVE
$0.9757527
1 ROVR Network (ROVR) sang DJF
Fr1.81779
1 ROVR Network (ROVR) sang DOP
$0.6516315
1 ROVR Network (ROVR) sang DZD
د.ج1.3400296
1 ROVR Network (ROVR) sang FJD
$0.023621
1 ROVR Network (ROVR) sang GNF
Fr89.29765
1 ROVR Network (ROVR) sang GTQ
Q0.0784628
1 ROVR Network (ROVR) sang GYD
$2.1448895
1 ROVR Network (ROVR) sang ISK
kr1.25294

Nguồn ROVR Network

Để hiểu thêm về ROVR Network, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức ROVR Network
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về ROVR Network

Hôm nay giá của ROVR Network (ROVR) là bao nhiêu?
Giá ROVR theo thời gian thực bằng USD là 0.01027 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của ROVR sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của ROVR sang USD là $ 0.01027. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của ROVR Network là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của ROVR là $ 1.31M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của ROVR là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của ROVR là 127.75M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ROVR là bao nhiêu?
ROVR đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.021590040558154902 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của ROVR là bao nhiêu?
ROVR từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.008280267387340556 USD.
Khối lượng giao dịch của ROVR là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của ROVR là $ 81.55K USD.
ROVR có tăng giá trong năm nay không?
ROVR có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá ROVR để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:29:37 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành ROVR Network (ROVR)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Tính toán ROVR sang USD

Số lượng

ROVR
ROVR
USD
USD

1 ROVR = 0.01027 USD

Giao dịch ROVR

ROVR/USDT
$0.01027
$0.01027$0.01027
-0.86%

