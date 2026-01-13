Bảng Jersey, thường được ký hiệu là "JEP", là loại tiền pháp định được sử dụng tại Quần đảo Jersey, một vùng lãnh thổ phụ thuộc của Vương quốc Anh nằm gần bờ biển Normandy, Pháp. Mặc dù thuộc chủ quyền của Vương miện Anh, Jersey vẫn có quyền tự chủ phát hành tiền tệ riêng của mình. Tuy không phải là tiền tệ quốc gia chính thức, Bảng Jersey lại được chấp nhận rộng rãi như một phương tiện thanh toán trong khu vực và đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế hàng ngày.

Trên thực tế, Bảng Jersey được neo giá ngang bằng với Bảng Anh, nghĩa là một Bảng Jersey có giá trị tương đương với một Bảng Anh. Đây không phải là thỏa thuận chính thức mà chỉ mang tính thực tiễn, giúp đơn giản hóa các giao dịch và thương mại cho người dân cũng như doanh nghiệp trên đảo. Bảng Anh cũng thường được sử dụng tại Jersey song song với tiền tệ địa phương, điều này càng nhấn mạnh mối liên kết kinh tế chặt chẽ giữa Jersey và Vương quốc Anh.

Bảng Jersey được phát hành dưới dạng cả tiền xu và tiền giấy, tương tự như hầu hết các tiền tệ pháp định khác. Tiền xu được phát hành với các mệnh giá 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1 và £2, trong khi tiền giấy được phát hành với các mệnh giá £1, £5, £10, £20 và £50. Mỗi mệnh giá đều có những thiết kế độc đáo, phản ánh văn hóa và lịch sử của hòn đảo này, góp phần tạo nên bản sắc riêng biệt cho Bảng Jersey.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù Bảng Jersey là tiền tệ hợp pháp tại Quần đảo Jersey, nhưng thường không được chấp nhận bên ngoài đảo. Nguyên nhân là vì đây là tiền tệ địa phương, với giá trị gắn liền với nền kinh tế của Jersey. Tuy nhiên, Bảng Jersey vẫn có thể được đổi sang các tiền tệ khác, bao gồm cả Bảng Anh, tại các ngân hàng và qua dịch vụ đổi ngoại tệ.

Bảng Jersey đã cho thấy những phức tạp và sắc thái riêng của các tiền tệ pháp định tại các khu vực khác nhau. Sự tồn tại và hoạt động của Bảng Jersey là trường hợp thú vị về cách các hệ thống tiền tệ có thể thích nghi với từng địa phương trong khi vẫn duy trì mối liên kết chặt chẽ với các nền kinh tế lớn hơn. Đây là minh chứng cho sự linh hoạt và đa dạng của các hệ thống tiền pháp định trong nền kinh tế toàn cầu.