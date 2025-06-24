NEWT

Newton Protocol là lớp tự động hoá có thể xác minh dành cho tài chính trên chuỗi, cho phép người dùng uỷ quyền các hành động phức tạp, chuỗi chéo cho AI Agent mà vẫn giữ được đảm bảo mật mã rằng mỗi bước đều tuân thủ các giới hạn được người dùng thiết lập. Giao thức này kết hợp tài khoản thông minh theo chuẩn ERC-4337/EIP-7702 để phân quyền chi tiết, xác thực thông qua môi trường thực thi tin cậy (TEE), và bằng chứng không tiết lộ (ZKP) để chứng minh tính đúng đắn của mọi quyết định ngoài chuỗi. Mục tiêu là biến quá trình tự động hóa trở thành một thành phần tối giản về niềm tin (trust-minimized primitive), từ đó mở ra khả năng tài chính tác tử trên nhiều blockchain khác nhau.

Tên tokenNEWT

Xếp hạngNo.636

Vốn hóa thị trường$0.00

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn$0.00

Thị phần%

Khối lượng giao dịch/Vốn hóa thị trường (24 giờ)4.81%

Nguồn cung lưu hành215,000,000

Nguồn cung tối đa1,000,000,000

Tổng cung1,000,000,000

Tỷ lệ lưu hành0.215%

Ngày phát hành--

Giá tài sản được phát hành lần đầu tiên--

Giá cao nhất0.83373560557428,2025-06-24

Giá thấp nhất0.18424447847964207,2025-09-30

Blockchain công khaiETH

Lĩnh vực

Truyền thông xã hội

