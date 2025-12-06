Giá IRIS Chain hôm nay

Giá IRIS Chain (IRC) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.02198, biến động 5.50% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IRC sang USD là $ 0.02198 mỗi IRC.

IRIS Chain hiện xếp hạng #3851 theo vốn hoá thị trường tại $ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 IRC. Trong vòng 24 giờ qua, IRC được giao dịch trong khoảng từ $ 0.02098 (thấp) đến $ 0.026 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 2.213517579217701, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00832572179997189.

Về hiệu suất ngắn hạn, IRC biến động +0.18% trong giờ qua và +8.65% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 383.32K.

Thông tin thị trường IRIS Chain (IRC)

Xếp hạng No.3851 Vốn hóa thị trường $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Khối lượng (24H) $ 383.32K$ 383.32K $ 383.32K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 43.96M$ 43.96M $ 43.96M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Tổng cung 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai MATIC

Vốn hoá thị trường hiện tại của IRIS Chain là $ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 383.32K. Nguồn cung lưu hành của IRC là 0.00, với tổng nguồn cung là 2000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 43.96M.