SKX (SKX) là gì

Token SKX do S&PanaX Co., Ltd. phát hành là token chính trên nền tảng SKX. Nền tảng này được chia thành hai phần chính: không gian giao tiếp và trung tâm mua sắm, mang đến cho người dùng một môi trường để tương tác, chia sẻ thông tin và tham gia vào các hoạt động đa dạng. Tại trung tâm mua sắm SKX, người dùng có thể nhận phần thưởng SKX khi đóng góp thông tin hoặc tham gia các hoạt động. Các token này có thể được sử dụng để mua sắm hàng hóa và dịch vụ, hoạt động như một phương thức thanh toán tiện lợi. Ngoài ra, nền tảng còn hợp tác với các doanh nghiệp liên kết để mở rộng tiện ích của SKX, mang đến cho người dùng thêm nhiều lợi ích và cơ hội hấp dẫn.

Tokenomics của SKX (SKX)

Hiểu rõ tokenomics của SKX (SKX) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token SKX ngay!

Cách mua SKX (SKX)

SKX/Tiền tệ địa phương

Trải nghiệm Công cụ chuyển đổi

Nguồn SKX

Để hiểu thêm về SKX, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về SKX Hôm nay giá của SKX (SKX) là bao nhiêu? Giá SKX theo thời gian thực bằng USD là 0.46952 USD , được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất. Giá hiện tại của SKX sang USD là bao nhiêu? $ 0.46952 . Truy cập Giá hiện tại của SKX sang USD là. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác. Vốn hoá thị trường của SKX là bao nhiêu? Vốn hoá thị trường của SKX là $ 0.00 USD . Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token. Nguồn cung lưu hành của SKX là bao nhiêu? Nguồn cung lưu hành của SKX là 0.00 USD . Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SKX là bao nhiêu? SKX đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 2.9071059942900916 USD . Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của SKX là bao nhiêu? SKX từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.012645799433479828 USD . Khối lượng giao dịch của SKX là bao nhiêu? Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của SKX là $ 1.06M USD . SKX có tăng giá trong năm nay không? SKX có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá SKX để xem phân tích chi tiết hơn.

