Giá SKX theo thời gian thực hôm nay là 0.46952 USD. Theo dõi cập nhật giá SKX sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá SKX dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá SKX(SKX)

Giá theo thời gian thực 1 SKX sang USD

$0.46952
$0.46952$0.46952
-0.50%1D
USD
Biểu đồ giá SKX (SKX) theo thời gian thực
Thông tin giá theo USD của SKX (SKX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.36666
$ 0.36666$ 0.36666
Thấp nhất 24H
$ 0.6174
$ 0.6174$ 0.6174
Cao nhất 24H

$ 0.36666
$ 0.36666$ 0.36666

$ 0.6174
$ 0.6174$ 0.6174

$ 2.9071059942900916
$ 2.9071059942900916$ 2.9071059942900916

$ 0.012645799433479828
$ 0.012645799433479828$ 0.012645799433479828

-2.54%

-0.50%

-32.06%

-32.06%

Giá thời gian thực của SKX (SKX) là $ 0.46952. Trong 24 giờ qua, SKX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.36666 và cao nhất là $ 0.6174, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SKX là $ 2.9071059942900916, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.012645799433479828.

Về hiệu suất ngắn hạn, SKX đã biến động -2.54% trong 1 giờ qua, -0.50% trong 24 giờ và -32.06% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SKX (SKX)

No.3674

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

$ 46.95M
$ 46.95M$ 46.95M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

MATIC

Vốn hoá thị trường hiện tại của SKX là $ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.06M. Nguồn cung lưu hành của SKX là 0.00, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 46.95M.

Lịch sử giá theo USD của SKX (SKX)

Theo dõi biến động giá của SKX trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.0023594-0.50%
30 ngày$ +0.0181+4.00%
60 ngày$ +0.45122+2,465.68%
90 ngày$ +0.44524+1,833.77%
Biến động giá SKX hôm nay

Hôm nay, SKX đã biến động $ -0.0023594 (-0.50%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá SKX trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.0181 (+4.00%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá SKX trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SKX đã biến động $ +0.45122 (+2,465.68%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá SKX trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.44524 (+1,833.77%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của SKX (SKX)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá SKX.

SKX (SKX) là gì

Token SKX do S&PanaX Co., Ltd. phát hành là token chính trên nền tảng SKX. Nền tảng này được chia thành hai phần chính: không gian giao tiếp và trung tâm mua sắm, mang đến cho người dùng một môi trường để tương tác, chia sẻ thông tin và tham gia vào các hoạt động đa dạng. Tại trung tâm mua sắm SKX, người dùng có thể nhận phần thưởng SKX khi đóng góp thông tin hoặc tham gia các hoạt động. Các token này có thể được sử dụng để mua sắm hàng hóa và dịch vụ, hoạt động như một phương thức thanh toán tiện lợi. Ngoài ra, nền tảng còn hợp tác với các doanh nghiệp liên kết để mở rộng tiện ích của SKX, mang đến cho người dùng thêm nhiều lợi ích và cơ hội hấp dẫn.

SKX đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư SKX một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake SKX để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về SKX trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch SKX trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá SKX (USD)

SKX (SKX) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản SKX (SKX) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho SKX.

Xem ngay dự đoán giá SKX!

Tokenomics của SKX (SKX)

Hiểu rõ tokenomics của SKX (SKX) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token SKX ngay!

Cách mua SKX (SKX)

Bạn đang tìm cách mua SKX? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua SKX trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

SKX/Tiền tệ địa phương

1 SKX (SKX) sang VND
12,355.4188
1 SKX (SKX) sang AUD
A$0.7183656
1 SKX (SKX) sang GBP
0.3474448
1 SKX (SKX) sang EUR
0.399092
1 SKX (SKX) sang USD
$0.46952
1 SKX (SKX) sang MYR
RM1.9813744
1 SKX (SKX) sang TRY
19.6588024
1 SKX (SKX) sang JPY
¥70.428
1 SKX (SKX) sang ARS
ARS$662.2250936
1 SKX (SKX) sang RUB
38.2283184
1 SKX (SKX) sang INR
41.3271504
1 SKX (SKX) sang IDR
Rp7,825.3302032
1 SKX (SKX) sang PHP
27.2885024
1 SKX (SKX) sang EGP
￡E.22.3068952
1 SKX (SKX) sang BRL
R$2.535408
1 SKX (SKX) sang CAD
C$0.657328
1 SKX (SKX) sang BDT
57.3612584
1 SKX (SKX) sang NGN
690.4667216
1 SKX (SKX) sang COP
$1,812.81672
1 SKX (SKX) sang ZAR
R.8.1555624
1 SKX (SKX) sang UAH
19.6541072
1 SKX (SKX) sang TZS
T.Sh.1,159.3059176
1 SKX (SKX) sang VES
Bs94.37352
1 SKX (SKX) sang CLP
$451.20872
1 SKX (SKX) sang PKR
Rs133.3061184
1 SKX (SKX) sang KZT
253.3811632
1 SKX (SKX) sang THB
฿15.4096464
1 SKX (SKX) sang TWD
NT$14.3813976
1 SKX (SKX) sang AED
د.إ1.7231384
1 SKX (SKX) sang CHF
Fr0.3709208
1 SKX (SKX) sang HKD
HK$3.6481704
1 SKX (SKX) sang AMD
֏180.859104
1 SKX (SKX) sang MAD
.د.م4.3054984
1 SKX (SKX) sang MXN
$8.639168
1 SKX (SKX) sang SAR
ريال1.7607
1 SKX (SKX) sang ETB
Br69.9913464
1 SKX (SKX) sang KES
KSh60.826316
1 SKX (SKX) sang JOD
د.أ0.33288968
1 SKX (SKX) sang PLN
1.7090528
1 SKX (SKX) sang RON
лв2.0471072
1 SKX (SKX) sang SEK
kr4.4228784
1 SKX (SKX) sang BGN
лв0.7840984
1 SKX (SKX) sang HUF
Ft156.7633376
1 SKX (SKX) sang CZK
9.7847968
1 SKX (SKX) sang KWD
د.ك0.14414264
1 SKX (SKX) sang ILS
1.549416
1 SKX (SKX) sang BOB
Bs3.2537736
1 SKX (SKX) sang AZN
0.798184
1 SKX (SKX) sang TJS
SM4.34306
1 SKX (SKX) sang GEL
1.267704
1 SKX (SKX) sang AOA
Kz430.3573368
1 SKX (SKX) sang BHD
.د.ب0.17747856
1 SKX (SKX) sang BMD
$0.46952
1 SKX (SKX) sang DKK
kr3.004928
1 SKX (SKX) sang HNL
L12.3671568
1 SKX (SKX) sang MUR
21.1424856
1 SKX (SKX) sang NAD
$8.2119048
1 SKX (SKX) sang NOK
kr4.7233712
1 SKX (SKX) sang NZD
$0.8169648
1 SKX (SKX) sang PAB
B/.0.46952
1 SKX (SKX) sang PGK
K2.0048504
1 SKX (SKX) sang QAR
ر.ق1.713748
1 SKX (SKX) sang RSD
дин.47.2149312
1 SKX (SKX) sang UZS
soʻm5,725.8527424
1 SKX (SKX) sang ALL
L38.9279032
1 SKX (SKX) sang ANG
ƒ0.8404408
1 SKX (SKX) sang AWG
ƒ0.845136
1 SKX (SKX) sang BBD
$0.93904
1 SKX (SKX) sang BAM
KM0.7840984
1 SKX (SKX) sang BIF
Fr1,388.84016
1 SKX (SKX) sang BND
$0.6056808
1 SKX (SKX) sang BSD
$0.46952
1 SKX (SKX) sang JMD
$75.6913192
1 SKX (SKX) sang KHR
1,893.22202
1 SKX (SKX) sang KMF
Fr198.13744
1 SKX (SKX) sang LAK
10,206.9563176
1 SKX (SKX) sang LKR
රු142.5791384
1 SKX (SKX) sang MDL
L7.86446
1 SKX (SKX) sang MGA
Ar2,096.0687456
1 SKX (SKX) sang MOP
P3.7655504
1 SKX (SKX) sang MVR
7.183656
1 SKX (SKX) sang MWK
MK816.5563176
1 SKX (SKX) sang MZN
MT30.0070232
1 SKX (SKX) sang NPR
रु66.3243952
1 SKX (SKX) sang PYG
3,353.31184
1 SKX (SKX) sang RWF
Fr683.1516
1 SKX (SKX) sang SBD
$3.8641496
1 SKX (SKX) sang SCR
6.5216328
1 SKX (SKX) sang SRD
$18.5037832
1 SKX (SKX) sang SVC
$4.1176904
1 SKX (SKX) sang SZL
L8.2072096
1 SKX (SKX) sang TMT
m1.64332
1 SKX (SKX) sang TND
د.ت1.37475456
1 SKX (SKX) sang TTD
$3.192736
1 SKX (SKX) sang UGX
Sh1,647.07616
1 SKX (SKX) sang XAF
Fr263.87024
1 SKX (SKX) sang XCD
$1.267704
1 SKX (SKX) sang XOF
Fr263.87024
1 SKX (SKX) sang XPF
Fr47.89104
1 SKX (SKX) sang BWP
P6.3103488
1 SKX (SKX) sang BZD
$0.9437352
1 SKX (SKX) sang CVE
$44.416592
1 SKX (SKX) sang DJF
Fr83.57456
1 SKX (SKX) sang DOP
$29.7816536
1 SKX (SKX) sang DZD
د.ج60.8544872
1 SKX (SKX) sang FJD
$1.0658104
1 SKX (SKX) sang GNF
Fr4,082.4764
1 SKX (SKX) sang GTQ
Q3.6059136
1 SKX (SKX) sang GYD
$98.5099912
1 SKX (SKX) sang ISK
kr56.81192

Nguồn SKX

Để hiểu thêm về SKX, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức SKX
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về SKX

Hôm nay giá của SKX (SKX) là bao nhiêu?
Giá SKX theo thời gian thực bằng USD là 0.46952 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của SKX sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của SKX sang USD là $ 0.46952. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của SKX là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của SKX là $ 0.00 USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của SKX là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của SKX là 0.00 USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SKX là bao nhiêu?
SKX đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 2.9071059942900916 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của SKX là bao nhiêu?
SKX từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.012645799433479828 USD.
Khối lượng giao dịch của SKX là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của SKX là $ 1.06M USD.
SKX có tăng giá trong năm nay không?
SKX có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá SKX để xem phân tích chi tiết hơn.
Cập nhập quan trọng về ngành SKX (SKX)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-19 17:50:26Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tâm lý thị trường tiền mã hoá thoát khỏi vùng "sợ hãi cực độ", Chỉ số Sợ hãi và Tham lam hiện ở mức 29
10-19 14:26:41Xu hướng ngành tiền mã hóa
Thị trường đi ngang, tổng vốn hóa thị trường hiện tại ở mức $3,723 nghìn tỷ
10-19 04:16:21Xu hướng ngành tiền mã hóa
Xếp hạng hoạt động chuỗi công khai trong 7 ngày qua: Hệ sinh thái Solana duy trì vị trí đầu tiên
10-18 16:36:53Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Fear & Greed của tiền mã hóa hiện tại ở mức 23, vẫn trong vùng cực kỳ sợ hãi
10-18 09:33:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Khối lượng thanh lý toàn cầu trong 24h tăng lên 1,02 tỷ USD, Bitcoin chạm mức giá thấp nhất kể từ đầu tháng 7
10-17 19:52:08Xu hướng ngành tiền mã hóa
Nhu cầu tránh rủi ro toàn cầu tăng mạnh do vấn đề nợ xấu tại hai ngân hàng Hoa Kỳ

Phân tích giá XRP: Dự báo và Xu hướng 2025

October 17, 2025

Hiểu Đúng Về Tính Phi Tập Trung Trong Tiền Điện Tử

October 17, 2025

Lỗi Đúc Stablecoin 300 Nghìn Tỷ USD và Tác Động Thị Trường

October 17, 2025
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

