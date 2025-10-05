Giá WorldAssets theo thời gian thực hôm nay là 0.6993 USD. Theo dõi cập nhật giá INC sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá INC dễ dàng ngay trên MEXC.Giá WorldAssets theo thời gian thực hôm nay là 0.6993 USD. Theo dõi cập nhật giá INC sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá INC dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá WorldAssets(INC)

Giá theo thời gian thực 1 INC sang USD

$0.6993
$0.6993$0.6993
+22.61%1D
USD
Biểu đồ giá WorldAssets (INC) theo thời gian thực
Thông tin giá theo USD của WorldAssets (INC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.5552
$ 0.5552$ 0.5552
Thấp nhất 24H
$ 0.98
$ 0.98$ 0.98
Cao nhất 24H

$ 0.5552
$ 0.5552$ 0.5552

$ 0.98
$ 0.98$ 0.98

--
----

--
----

+0.18%

+22.61%

+599.30%

+599.30%

Giá thời gian thực của WorldAssets (INC) là $ 0.6993. Trong 24 giờ qua, INC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.5552 và cao nhất là $ 0.98, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của INC là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, INC đã biến động +0.18% trong 1 giờ qua, +22.61% trong 24 giờ và +599.30% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường WorldAssets (INC)

--
----

$ 41.29K
$ 41.29K$ 41.29K

$ 209.79M
$ 209.79M$ 209.79M

--
----

300,000,000
300,000,000 300,000,000

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của WorldAssets là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 41.29K. Nguồn cung lưu hành của INC là --, với tổng nguồn cung là 300000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 209.79M.

Lịch sử giá theo USD của WorldAssets (INC)

Theo dõi biến động giá của WorldAssets trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.128955+22.61%
30 ngày$ +0.5993+599.30%
60 ngày$ +0.5993+599.30%
90 ngày$ +0.5993+599.30%
Biến động giá WorldAssets hôm nay

Hôm nay, INC đã biến động $ +0.128955 (+22.61%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá WorldAssets trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.5993 (+599.30%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá WorldAssets trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, INC đã biến động $ +0.5993 (+599.30%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá WorldAssets trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.5993 (+599.30%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của WorldAssets (INC)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá WorldAssets.

WorldAssets (INC) là gì

Nền tảng WORLDASSETS (WAT Protocol) là một nền tảng dịch vụ tài chính tiên tiến dành cho việc mã hóa tài sản thế giới thực (RWA). Thông qua WAT Protocol, nền tảng tích hợp tài sản vật chất trên chuỗi, mô hình token kép (token sở hữu tài sản + token lợi nhuận tài sản), RWAFi (RWA + DeFi), thanh khoản AMM, ủy ban tài sản POS-DAO, tuân thủ tài sản và cơ chế thoát mã hóa hoàn chỉnh để hiện thực hóa việc triển khai RWA một cách toàn diện.

WorldAssets đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư WorldAssets một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake INC để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về WorldAssets trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch WorldAssets trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá WorldAssets (USD)

WorldAssets (INC) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản WorldAssets (INC) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho WorldAssets.

Xem ngay dự đoán giá WorldAssets!

Tokenomics của WorldAssets (INC)

Hiểu rõ tokenomics của WorldAssets (INC) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token INC ngay!

Cách mua WorldAssets (INC)

Bạn đang tìm cách mua WorldAssets? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua WorldAssets trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

INC/Tiền tệ địa phương

Nguồn WorldAssets

Để hiểu thêm về WorldAssets, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức WorldAssets
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về WorldAssets

Hôm nay giá của WorldAssets (INC) là bao nhiêu?
Giá INC theo thời gian thực bằng USD là 0.6993 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của INC sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của INC sang USD là $ 0.6993. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của WorldAssets là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của INC là -- USD. Vốn hoá thị trường = giá hiện tại × nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của INC là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của INC là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của INC là bao nhiêu?
INC đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của INC là bao nhiêu?
INC từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của INC là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của INC là $ 41.29K USD.
INC có tăng giá trong năm nay không?
INC có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá INC để xem phân tích chi tiết hơn.
