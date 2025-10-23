Giá Gata theo thời gian thực hôm nay là 0.01479 USD. Theo dõi cập nhật giá GATA sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá GATA dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Gata theo thời gian thực hôm nay là 0.01479 USD. Theo dõi cập nhật giá GATA sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá GATA dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Gata

Giá Gata(GATA)

Giá theo thời gian thực 1 GATA sang USD

$0.01479
$0.01479$0.01479
-4.02%1D
USD
Biểu đồ giá Gata (GATA) theo thời gian thực
2025-10-23 08:48:45 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Gata (GATA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.01437
$ 0.01437$ 0.01437
Thấp nhất 24H
$ 0.01642
$ 0.01642$ 0.01642
Cao nhất 24H

$ 0.01437
$ 0.01437$ 0.01437

$ 0.01642
$ 0.01642$ 0.01642

$ 0.17518834628959326
$ 0.17518834628959326$ 0.17518834628959326

$ 0.015570569356597284
$ 0.015570569356597284$ 0.015570569356597284

+0.33%

-4.02%

-47.26%

-47.26%

Giá thời gian thực của Gata (GATA) là $ 0.01479. Trong 24 giờ qua, GATA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01437 và cao nhất là $ 0.01642, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GATA là $ 0.17518834628959326, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.015570569356597284.

Về hiệu suất ngắn hạn, GATA đã biến động +0.33% trong 1 giờ qua, -4.02% trong 24 giờ và -47.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Gata (GATA)

No.1967

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

$ 70.88K
$ 70.88K$ 70.88K

$ 14.79M
$ 14.79M$ 14.79M

96.24M
96.24M 96.24M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.62%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gata là $ 1.42M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 70.88K. Nguồn cung lưu hành của GATA là 96.24M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.79M.

Lịch sử giá theo USD của Gata (GATA)

Theo dõi biến động giá của Gata trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.0006195-4.02%
30 ngày$ -0.03154-68.08%
60 ngày$ +0.00479+47.90%
90 ngày$ +0.00479+47.90%
Biến động giá Gata hôm nay

Hôm nay, GATA đã biến động $ -0.0006195 (-4.02%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Gata trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.03154 (-68.08%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Gata trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, GATA đã biến động $ +0.00479 (+47.90%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Gata trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.00479 (+47.90%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Gata (GATA)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Gata.

Gata (GATA) là gì

Gata thúc đẩy sự phát triển của AI thông qua phi tập trung hoá. Chúng tôi xây dựng một mô hình phi tập trung để mở khoá các nguồn lực cốt lõi của AI - dữ liệu và khả năng tính toán - nhằm thúc đẩy AI mở và phân bổ giá trị cho số đông, không phải thiểu số.

Gata đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Gata một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake GATA để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Gata trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Gata trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Gata (USD)

Gata (GATA) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Gata (GATA) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Gata.

Xem ngay dự đoán giá Gata!

Tokenomics của Gata (GATA)

Hiểu rõ tokenomics của Gata (GATA) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token GATA ngay!

Cách mua Gata (GATA)

Bạn đang tìm cách mua Gata? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Gata trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

GATA/Tiền tệ địa phương

Nguồn Gata

Để hiểu thêm về Gata, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Gata
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Gata

Hôm nay giá của Gata (GATA) là bao nhiêu?
Giá GATA theo thời gian thực bằng USD là 0.01479 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của GATA sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của GATA sang USD là $ 0.01479. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Gata là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của GATA là $ 1.42M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của GATA là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của GATA là 96.24M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GATA là bao nhiêu?
GATA đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.17518834628959326 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của GATA là bao nhiêu?
GATA từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.015570569356597284 USD.
Khối lượng giao dịch của GATA là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của GATA là $ 70.88K USD.
GATA có tăng giá trong năm nay không?
GATA có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá GATA để xem phân tích chi tiết hơn.
2025-10-23 08:48:45 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Gata (GATA)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

