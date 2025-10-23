Giá Boost theo thời gian thực hôm nay là 0.1138 USD. Theo dõi cập nhật giá BOOST sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BOOST dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Boost theo thời gian thực hôm nay là 0.1138 USD. Theo dõi cập nhật giá BOOST sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BOOST dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Boost

Giá Boost(BOOST)

Giá theo thời gian thực 1 BOOST sang USD

$0.11382
$0.11382$0.11382
+12.00%1D
USD
Biểu đồ giá Boost (BOOST) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:23:48 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Boost (BOOST)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.09844
$ 0.09844$ 0.09844
Thấp nhất 24H
$ 0.1179
$ 0.1179$ 0.1179
Cao nhất 24H

$ 0.09844
$ 0.09844$ 0.09844

$ 0.1179
$ 0.1179$ 0.1179

$ 0.1480689191123496
$ 0.1480689191123496$ 0.1480689191123496

$ 0.043332483940612676
$ 0.043332483940612676$ 0.043332483940612676

+0.51%

+12.00%

+36.87%

+36.87%

Giá thời gian thực của Boost (BOOST) là $ 0.1138. Trong 24 giờ qua, BOOST được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.09844 và cao nhất là $ 0.1179, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BOOST là $ 0.1480689191123496, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.043332483940612676.

Về hiệu suất ngắn hạn, BOOST đã biến động +0.51% trong 1 giờ qua, +12.00% trong 24 giờ và +36.87% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Boost (BOOST)

No.936

$ 18.08M
$ 18.08M$ 18.08M

$ 100.86K
$ 100.86K$ 100.86K

$ 113.80M
$ 113.80M$ 113.80M

158.86M
158.86M 158.86M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.88%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Boost là $ 18.08M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 100.86K. Nguồn cung lưu hành của BOOST là 158.86M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 113.80M.

Lịch sử giá theo USD của Boost (BOOST)

Theo dõi biến động giá của Boost trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.012195+12.00%
30 ngày$ +0.01387+13.87%
60 ngày$ +0.1038+1,038.00%
90 ngày$ +0.1038+1,038.00%
Biến động giá Boost hôm nay

Hôm nay, BOOST đã biến động $ +0.012195 (+12.00%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Boost trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.01387 (+13.87%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Boost trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BOOST đã biến động $ +0.1038 (+1,038.00%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Boost trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.1038 (+1,038.00%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Boost (BOOST)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Boost.

Boost (BOOST) là gì

BOOST, tương lai của sự gắn kết giữa thương hiệu và nhà sáng tạo, được xây dựng trên nền tảng Alphabot và hiện đang mở rộng trên toàn cầu. Với sự ra mắt của Pulse, nền tảng InfoFi + Action Layer, biến sự chú ý thành tăng trưởng người dùng thực sự, chúng tôi đang kết nối sự tương tác đích thực với mức độ ứng dụng có thể đo lường. Boost kết nối các thương hiệu lớn nhất thế giới, những nhà sáng tạo nội dung lan truyền và cộng đồng của họ theo những cách thức mang tính đột phá. Alphabot đã chứng minh được quy mô trên Web3 với hơn 7 triệu người dùng đã đăng ký và phần thưởng $1.56 tỷ đã được phân bổ. Giờ đây, hệ sinh thái Boost, tất cả đều được hỗ trợ bởi BOOST, đưa dự án tiến xa hơn nữa, trao quyền cho hàng tỷ người dùng, thương hiệu và nhà sáng tạo, đồng thời thiết lập một tiêu chuẩn mới cho sự tương tác xã hội và trên chuỗi.

Boost đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Boost một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake BOOST để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Boost trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Boost trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Boost (USD)

Boost (BOOST) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Boost (BOOST) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Boost.

Xem ngay dự đoán giá Boost!

Tokenomics của Boost (BOOST)

Hiểu rõ tokenomics của Boost (BOOST) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token BOOST ngay!

Cách mua Boost (BOOST)

Bạn đang tìm cách mua Boost? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Boost trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

BOOST/Tiền tệ địa phương

1 Boost (BOOST) sang VND
2,994.647
1 Boost (BOOST) sang AUD
A$0.175252
1 Boost (BOOST) sang GBP
0.084212
1 Boost (BOOST) sang EUR
0.097868
1 Boost (BOOST) sang USD
$0.1138
1 Boost (BOOST) sang MYR
RM0.480236
1 Boost (BOOST) sang TRY
4.776186
1 Boost (BOOST) sang JPY
¥17.2976
1 Boost (BOOST) sang ARS
ARS$165.888536
1 Boost (BOOST) sang RUB
9.273562
1 Boost (BOOST) sang INR
9.984812
1 Boost (BOOST) sang IDR
Rp1,896.665908
1 Boost (BOOST) sang PHP
6.652748
1 Boost (BOOST) sang EGP
￡E.5.413466
1 Boost (BOOST) sang BRL
R$0.61452
1 Boost (BOOST) sang CAD
C$0.158182
1 Boost (BOOST) sang BDT
13.881324
1 Boost (BOOST) sang NGN
166.616856
1 Boost (BOOST) sang COP
$442.80149
1 Boost (BOOST) sang ZAR
R.1.983534
1 Boost (BOOST) sang UAH
4.742046
1 Boost (BOOST) sang TZS
T.Sh.282.381044
1 Boost (BOOST) sang VES
Bs23.898
1 Boost (BOOST) sang CLP
$108.11
1 Boost (BOOST) sang PKR
Rs32.13712
1 Boost (BOOST) sang KZT
61.182294
1 Boost (BOOST) sang THB
฿3.73833
1 Boost (BOOST) sang TWD
NT$3.49935
1 Boost (BOOST) sang AED
د.إ0.417646
1 Boost (BOOST) sang CHF
Fr0.089902
1 Boost (BOOST) sang HKD
HK$0.884226
1 Boost (BOOST) sang AMD
֏43.451116
1 Boost (BOOST) sang MAD
.د.م1.050374
1 Boost (BOOST) sang MXN
$2.098472
1 Boost (BOOST) sang SAR
ريال0.42675
1 Boost (BOOST) sang ETB
Br17.107554
1 Boost (BOOST) sang KES
KSh14.658578
1 Boost (BOOST) sang JOD
د.أ0.0806842
1 Boost (BOOST) sang PLN
0.414232
1 Boost (BOOST) sang RON
лв0.498444
1 Boost (BOOST) sang SEK
kr1.070858
1 Boost (BOOST) sang BGN
лв0.191184
1 Boost (BOOST) sang HUF
Ft38.200384
1 Boost (BOOST) sang CZK
2.382972
1 Boost (BOOST) sang KWD
د.ك0.0348228
1 Boost (BOOST) sang ILS
0.374402
1 Boost (BOOST) sang BOB
Bs0.784082
1 Boost (BOOST) sang AZN
0.19346
1 Boost (BOOST) sang TJS
SM1.04696
1 Boost (BOOST) sang GEL
0.30726
1 Boost (BOOST) sang AOA
Kz104.116758
1 Boost (BOOST) sang BHD
.د.ب0.0427888
1 Boost (BOOST) sang BMD
$0.1138
1 Boost (BOOST) sang DKK
kr0.731734
1 Boost (BOOST) sang HNL
L2.980422
1 Boost (BOOST) sang MUR
5.173348
1 Boost (BOOST) sang NAD
$1.98581
1 Boost (BOOST) sang NOK
kr1.140276
1 Boost (BOOST) sang NZD
$0.198012
1 Boost (BOOST) sang PAB
B/.0.1138
1 Boost (BOOST) sang PGK
K0.476822
1 Boost (BOOST) sang QAR
ر.ق0.414232
1 Boost (BOOST) sang RSD
дин.11.500628
1 Boost (BOOST) sang UZS
soʻm1,371.084022
1 Boost (BOOST) sang ALL
L9.471574
1 Boost (BOOST) sang ANG
ƒ0.203702
1 Boost (BOOST) sang AWG
ƒ0.20484
1 Boost (BOOST) sang BBD
$0.2276
1 Boost (BOOST) sang BAM
KM0.191184
1 Boost (BOOST) sang BIF
Fr334.6858
1 Boost (BOOST) sang BND
$0.146802
1 Boost (BOOST) sang BSD
$0.1138
1 Boost (BOOST) sang JMD
$18.254658
1 Boost (BOOST) sang KHR
458.87005
1 Boost (BOOST) sang KMF
Fr48.2512
1 Boost (BOOST) sang LAK
2,473.912994
1 Boost (BOOST) sang LKR
රු34.432466
1 Boost (BOOST) sang MDL
L1.930048
1 Boost (BOOST) sang MGA
Ar510.31334
1 Boost (BOOST) sang MOP
P0.908124
1 Boost (BOOST) sang MVR
1.74114
1 Boost (BOOST) sang MWK
MK197.22678
1 Boost (BOOST) sang MZN
MT7.27182
1 Boost (BOOST) sang NPR
रु15.939966
1 Boost (BOOST) sang PYG
801.3796
1 Boost (BOOST) sang RWF
Fr164.8962
1 Boost (BOOST) sang SBD
$0.936574
1 Boost (BOOST) sang SCR
1.543128
1 Boost (BOOST) sang SRD
$4.511032
1 Boost (BOOST) sang SVC
$0.992336
1 Boost (BOOST) sang SZL
L1.98581
1 Boost (BOOST) sang TMT
m0.399438
1 Boost (BOOST) sang TND
د.ت0.3337754
1 Boost (BOOST) sang TTD
$0.770426
1 Boost (BOOST) sang UGX
Sh396.4792
1 Boost (BOOST) sang XAF
Fr64.297
1 Boost (BOOST) sang XCD
$0.30726
1 Boost (BOOST) sang XOF
Fr64.297
1 Boost (BOOST) sang XPF
Fr11.6076
1 Boost (BOOST) sang BWP
P1.630754
1 Boost (BOOST) sang BZD
$0.2276
1 Boost (BOOST) sang CVE
$10.803034
1 Boost (BOOST) sang DJF
Fr20.1426
1 Boost (BOOST) sang DOP
$7.234266
1 Boost (BOOST) sang DZD
د.ج14.848624
1 Boost (BOOST) sang FJD
$0.26174
1 Boost (BOOST) sang GNF
Fr989.491
1 Boost (BOOST) sang GTQ
Q0.869432
1 Boost (BOOST) sang GYD
$23.747784
1 Boost (BOOST) sang ISK
kr13.8836

Nguồn Boost

Để hiểu thêm về Boost, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Boost
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Boost

Hôm nay giá của Boost (BOOST) là bao nhiêu?
Giá BOOST theo thời gian thực bằng USD là 0.1138 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của BOOST sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của BOOST sang USD là $ 0.1138. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Boost là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của BOOST là $ 18.08M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của BOOST là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của BOOST là 158.86M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BOOST là bao nhiêu?
BOOST đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.1480689191123496 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của BOOST là bao nhiêu?
BOOST từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.043332483940612676 USD.
Khối lượng giao dịch của BOOST là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của BOOST là $ 100.86K USD.
BOOST có tăng giá trong năm nay không?
BOOST có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá BOOST để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:23:48 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Boost (BOOST)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Tính toán BOOST sang USD

Số lượng

BOOST
BOOST
USD
USD

1 BOOST = 0.1138 USD

Giao dịch BOOST

BOOST/USDT
$0.11382
$0.11382$0.11382
+11.92%

