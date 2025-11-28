Tokenomics của Boost (BOOST)
BOOST, tương lai của sự gắn kết giữa thương hiệu và nhà sáng tạo, được xây dựng trên nền tảng Alphabot và hiện đang mở rộng trên toàn cầu. Với sự ra mắt của Pulse, nền tảng InfoFi + Action Layer, biến sự chú ý thành tăng trưởng người dùng thực sự, chúng tôi đang kết nối sự tương tác đích thực với mức độ ứng dụng có thể đo lường. Boost kết nối các thương hiệu lớn nhất thế giới, những nhà sáng tạo nội dung lan truyền và cộng đồng của họ theo những cách thức mang tính đột phá. Alphabot đã chứng minh được quy mô trên Web3 với hơn 7 triệu người dùng đã đăng ký và phần thưởng $1.56 tỷ đã được phân bổ. Giờ đây, hệ sinh thái Boost, tất cả đều được hỗ trợ bởi BOOST, đưa dự án tiến xa hơn nữa, trao quyền cho hàng tỷ người dùng, thương hiệu và nhà sáng tạo, đồng thời thiết lập một tiêu chuẩn mới cho sự tương tác xã hội và trên chuỗi.
Tokenomics của Boost (BOOST): Giải thích chỉ số chính và các ứng dụng
Hiểu rõ tokenomics của Boost (BOOST) là điều cần thiết để phân tích giá trị dài hạn, tính bền vững và tiềm năng của token.
Chỉ số chính và phương thức tính toán:
Tổng cung:
Số lượng token BOOST tối đa đã hoặc sẽ được tạo.
Nguồn cung lưu hành:
Số lượng token hiện có trên thị trường và do người dùng nắm giữ.
Nguồn cung tối đa:
Giới hạn tối đa về tổng số lượng token BOOST có thể tồn tại.
FDV (Giá trị pha loãng hoàn toàn):
Được tính bằng giá hiện tại x nguồn cung tối đa, đưa ra dự báo về tổng vốn hóa thị trường nếu tất cả token đều được lưu hành.
Tỷ lệ lạm phát:
Phản ánh tốc độ ra mắt token mới, ảnh hưởng đến mức độ khan hiếm và xu hướng giá dài hạn.
Tại sao những chỉ số này quan trọng đối với nhà giao dịch?
Nguồn cung lưu hành cao = Thanh khoản lớn hơn.
Nguồn cung tối đa giới hạn + Lạm phát thấp = Tiềm năng tăng giá dài hạn.
Phân bổ token minh bạch = Tăng niềm tin vào dự án và giảm rủi ro kiểm soát tập trung.
FDV cao với vốn hóa thị trường hiện tại thấp = Có tín hiệu bị định giá quá cao.
Bây giờ bạn đã hiểu về tokenomics của BOOST, hãy khám phá giá token BOOST theo thời gian thực!
Hướng dẫn mua BOOST
Bạn muốn thêm Boost (BOOST) vào danh mục đầu tư? MEXC hỗ trợ nhiều phương thức mua BOOST, bao gồm thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng và giao dịch ngang hàng. Dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà đầu tư chuyên nghiệp, MEXC đều hỗ trợ mua tiền mã hoá dễ dàng và an toàn.
Lịch sử giá Boost (BOOST)
Phân tích lịch sử giá BOOST giúp người dùng hiểu được xu hướng thị trường trong quá khứ, mức hỗ trợ/kháng cự chính và các mô hình biến động. Dù bạn đang theo dõi giá cao nhất mọi thời đại hay xác định xu hướng, dữ liệu lịch sử là một phần quan trọng trong dự đoán giá và phân tích kỹ thuật.
Dự đoán giá BOOST
Bạn muốn biết xu hướng của BOOST? Trang dự đoán giá BOOST của chúng tôi kết hợp tâm lý thị trường, xu hướng lịch sử và chỉ báo kỹ thuật để cung cấp góc nhìn về tương lai.
Tại sao bạn nên chọn MEXC?
MEXC là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu thế giới, được hàng triệu người dùng trên toàn cầu tin tưởng. Dù là người mới bắt đầu hay nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn đều có thể giao dịch tiền mã hoá trong tầm tay cùng MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu tokenomics trên trang này đến từ các nguồn của bên thứ ba. MEXC không đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Vui lòng nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư.
Vui lòng đọc và hiểu Thoả thuận người dùng và Chính sách bảo mật
