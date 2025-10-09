Tokenomics của Arowana (ARW)
Tokenomics & phân tích giá Arowana (ARW)
Khám phá tokenomics chính và dữ liệu giá Arowana (ARW), bao gồm vốn hóa thị trường, chi tiết nguồn cung, FDV và lịch sử giá. Tìm hiểu giá trị hiện tại và vị thế thị trường của token chỉ trong nháy mắt.
Thông tin Arowana (ARW)
Sự kết hợp hoàn hảo giữa RWA và DeFi, cung cấp tất cả dịch vụ tài chính như giao dịch vàng và cho vay từ Web2 trên nền tảng Web3. Toàn bộ dự án được chia thành hai lĩnh vực: AGT và ARW. AGT là token được bảo chứng bằng vàng được phát hành cho người dùng dựa trên số lượng vàng thật mà người dùng nạp. Người dùng có thể tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau trên nền tảng, chẳng hạn như sử dụng AGT làm tài sản thế chấp để vay USDT. ARW là token được sử dụng trên toàn bộ hệ sinh thái của dự án cho quá trình vận hành, phần thưởng, phí dịch vụ, quản trị, v.v. Token này đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và hỗ trợ sử dụng, hoạt động và sự tham gia trong hệ sinh thái. Nói cách khác, trong nền tảng dự án, AGT và ARW là các thành phần cốt lõi giải quyết nhiều vấn đề hiện có trên thị trường hiện tại và đưa ra mô hình mới cho RWA và DeFi. Tóm lại, dự án nhằm mục đích cung cấp một mô hình hoàn toàn mới cho RWA và DeFi, giải quyết sự mất kết nối trên thị trường hiện tại giữa cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và tài sản thực tế, đồng thời khắc phục những hạn chế của cả mô hình Web2 và Web3 hiện có.
Tokenomics của Arowana (ARW): Giải thích chỉ số chính và các ứng dụng
Hiểu rõ tokenomics của Arowana (ARW) là điều cần thiết để phân tích giá trị dài hạn, tính bền vững và tiềm năng của token.
Chỉ số chính và phương thức tính toán:
Tổng cung:
Số lượng token ARW tối đa đã hoặc sẽ được tạo.
Nguồn cung lưu hành:
Số lượng token hiện có trên thị trường và do người dùng nắm giữ.
Nguồn cung tối đa:
Giới hạn tối đa về tổng số lượng token ARW có thể tồn tại.
FDV (Giá trị pha loãng hoàn toàn):
Được tính bằng giá hiện tại x nguồn cung tối đa, đưa ra dự báo về tổng vốn hóa thị trường nếu tất cả token đều được lưu hành.
Tỷ lệ lạm phát:
Phản ánh tốc độ ra mắt token mới, ảnh hưởng đến mức độ khan hiếm và xu hướng giá dài hạn.
Tại sao những chỉ số này quan trọng đối với nhà giao dịch?
Nguồn cung lưu hành cao = Thanh khoản lớn hơn.
Nguồn cung tối đa giới hạn + Lạm phát thấp = Tiềm năng tăng giá dài hạn.
Phân bổ token minh bạch = Tăng niềm tin vào dự án và giảm rủi ro kiểm soát tập trung.
FDV cao với vốn hóa thị trường hiện tại thấp = Có tín hiệu bị định giá quá cao.
Bây giờ bạn đã hiểu về tokenomics của ARW, hãy khám phá giá token ARW theo thời gian thực!
Hướng dẫn mua ARW
Bạn muốn thêm Arowana (ARW) vào danh mục đầu tư? MEXC hỗ trợ nhiều phương thức mua ARW, bao gồm thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng và giao dịch ngang hàng. Dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà đầu tư chuyên nghiệp, MEXC đều hỗ trợ mua tiền mã hoá dễ dàng và an toàn.
Lịch sử giá Arowana (ARW)
Phân tích lịch sử giá ARW giúp người dùng hiểu được xu hướng thị trường trong quá khứ, mức hỗ trợ/kháng cự chính và các mô hình biến động. Dù bạn đang theo dõi giá cao nhất mọi thời đại hay xác định xu hướng, dữ liệu lịch sử là một phần quan trọng trong dự đoán giá và phân tích kỹ thuật.
Dự đoán giá ARW
Bạn muốn biết xu hướng của ARW? Trang dự đoán giá ARW của chúng tôi kết hợp tâm lý thị trường, xu hướng lịch sử và chỉ báo kỹ thuật để cung cấp góc nhìn về tương lai.
Tại sao bạn nên chọn MEXC?
MEXC là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu thế giới, được hàng triệu người dùng trên toàn cầu tin tưởng. Dù là người mới bắt đầu hay nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn đều có thể giao dịch tiền mã hoá trong tầm tay cùng MEXC.
