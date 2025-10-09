Sự kết hợp hoàn hảo giữa RWA và DeFi, cung cấp tất cả dịch vụ tài chính như giao dịch vàng và cho vay từ Web2 trên nền tảng Web3. Toàn bộ dự án được chia thành hai lĩnh vực: AGT và ARW. AGT là token được bảo chứng bằng vàng được phát hành cho người dùng dựa trên số lượng vàng thật mà người dùng nạp. Người dùng có thể tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau trên nền tảng, chẳng hạn như sử dụng AGT làm tài sản thế chấp để vay USDT. ARW là token được sử dụng trên toàn bộ hệ sinh thái của dự án cho quá trình vận hành, phần thưởng, phí dịch vụ, quản trị, v.v. Token này đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và hỗ trợ sử dụng, hoạt động và sự tham gia trong hệ sinh thái. Nói cách khác, trong nền tảng dự án, AGT và ARW là các thành phần cốt lõi giải quyết nhiều vấn đề hiện có trên thị trường hiện tại và đưa ra mô hình mới cho RWA và DeFi. Tóm lại, dự án nhằm mục đích cung cấp một mô hình hoàn toàn mới cho RWA và DeFi, giải quyết sự mất kết nối trên thị trường hiện tại giữa cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và tài sản thực tế, đồng thời khắc phục những hạn chế của cả mô hình Web2 và Web3 hiện có.

