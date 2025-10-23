Thông tin giá theo USD của 401K (401K)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0.00474828 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.63% Biến động giá (1D) +4.65% Biến động giá (7 ngày) -2.16%

Giá thời gian thực của 401K (401K) là --. Trong 24 giờ qua, 401K được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của 401K là $ 0.00474828, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, 401K đã biến động +0.63% trong 1 giờ qua, +4.65% trong 24 giờ và -2.16% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường 401K (401K)

Vốn hóa thị trường $ 33.23K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 33.23K Nguồn cung lưu thông 958.24M Tổng cung 958,240,501.3085893

Vốn hoá thị trường hiện tại của 401K là $ 33.23K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của 401K là 958.24M, với tổng nguồn cung là 958240501.3085893. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 33.23K.