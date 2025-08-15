USDT-M và Coin-M Futures | Hướng dẫn chi tiết về các loại Futures trên MEXC

Trong thị trường giao dịch Futures tiền mã hoá, USDT-M Futures và Coin-M Futures là hai loại Futures phổ biến và có nhiều điểm khác biệt rõ rệt. Đối với các nhà giao dịch, việc hiểu rõ sự khác nhau giữa chúng, cách bắt đầu và lựa chọn loại phù hợp chính là chìa khoá dẫn đến thành công.





*BTN-Bắt đầu hành trình giao dịch Futures&BTNURL= https://www.mexc.com/vi-VN/futures/BTC_USDT













USDT-M Futures , còn được gọi là Futures tuyến tính (Linear Futures), là các Futures được định danh và thanh toán bằng stablecoin như USDT . Trên MEXC, USDT là tiền tệ thanh toán cho tất cả USDT-M Futures. Ưu điểm lớn nhất của loại này là lợi nhuận và thua lỗ đều được tính bằng USDT, giúp nhà giao dịch dễ dàng tính toán lợi nhuận theo giá trị fiat - trực quan hơn và thân thiện với người mới bắt đầu.





Coin-M Futures , còn được gọi là Futures nghịch đảo (Inverse Futures), là các Futures được thanh toán bằng tiền mã hoá (chẳng hạn như BTC ETH , và XRP ), giúp người dùng không cần nắm giữ stablecoin làm tài sản ký quỹ. Hiện tại, MEXC cung cấp nhiều Coin-M Futures khác nhau, bao gồm BTC và ETH. Ưu điểm lớn nhất của Coin-M Futures là tối ưu hoá việc sử dụng vốn, cho phép người dùng giao dịch Futures chỉ bằng cách nắm giữ tiền mã hoá.









Loại USDT-M Futures Coin-M Futures Tên gọi phổ biến Futures tuyến tính Futures nghịch đảo Đơn vị thanh toán USDT Token (như BTC, ETH) Ký quỹ USDT Token (như BTC, ETH) Thời gian nắm giữ Không giới hạn Không giới hạn Chế độ ký quỹ Isolated/Cross Isolated/Cross





Từ bảng so sánh trên, có thể thấy rõ sự khác biệt giữa USDT-M Futures và Coin-M Futures nằm ở đơn vị thanh toán và tài sản ký quỹ, trong khi thời gian nắm giữ và chế độ ký quỹ đều giống nhau. Điều này mang đến cho nhà giao dịch nhiều lựa chọn linh hoạt hơn khi tham gia thị trường.









USDT-M Futures và Coin-M Futures đều có những lợi thế riêng biệt. Nhà giao dịch nên đưa ra lựa chọn dựa trên tình trạng tài sản hiện có, nhận định thị trường và mục tiêu đầu tư của bản thân.





*BTN-Bắt đầu hành trình giao dịch Futures&BTNURL= https://www.mexc.com/vi-VN/futures/BTC_USDT









Coin-M Futures đặc biệt hấp dẫn đối với những người đang nắm giữ tiền mã hoá, vì có thể phòng hộ rủi ro và giao dịch trên thị trường Coin-M Futures của MEXC mà không cần chuyển đổi tài sản sang USDT. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng không phải bán tiền mã hoá khi thị trường không thuận lợi, qua đó tránh được rủi ro thua lỗ do chuyển đổi ở mức giá thấp.





Khi thị trường trong xu hướng tăng, nhà đầu tư thường có xu hướng giữ lại tài sản để tối đa hoá lợi nhuận. Vì Coin-M Futures được thanh toán bằng token, lợi nhuận thu được sẽ tiếp tục ở dạng tài sản tiền mã hoá đang nắm giữ dài hạn. Đây là cách tuyệt vời giúp người dùng tăng lượng nắm giữ loại tiền mã hoá yêu thích trong dài hạn, đồng thời đạt được mục tiêu gia tăng tài sản và bảo toàn giá trị.









Nếu bạn chỉ nắm giữ USDT mà không có tài sản tiền mã hoá nào khác, thì USDT-M Futures sẽ là lựa chọn phù hợp để bắt đầu giao dịch. Thị trường USDT-M Futures của MEXC cung cấp hàng trăm cặp giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x, giúp nhà giao dịch tận dụng đòn bẩy một cách hợp lý để tối đa hoá lợi nhuận.









Tại MEXC, nhà giao dịch có thể dễ dàng lựa chọn và đặt lệnh cho USDT-M Futures hoặc Coin-M Futures. Hiện tại, MEXC cung cấp hàng trăm cặp USDT-M Futures cũng như các hợp đồng Futures được ký quỹ bằng BTC và ETH để bạn lựa chọn.









Trên trang web MEXC, bạn có hai cách để lựa chọn giữa USDT-M và Coin-M Futures.





1) Chọn mục Futures trên thanh điều hướng phía trên và chọn USDT-M hoặc Coin-M để truy cập vào trang giao dịch.



2) Nếu bạn đã ở trên trang giao dịch Futures, bạn cũng có thể chuyển đổi giữa USDT-M và Coin-M bằng cách nhấn vào nút [▼] bên cạnh cặp giao dịch và chọn từ danh sách thả xuống.













Mở App MEXC và nhấn vào mục Futures ở thanh dưới cùng. Tại đầu trang Futures, bạn có thể chọn USDT-M hoặc Coin-M.

















Coin-M Futures có đặc tính "rủi ro kép" do biến động giá của token, nhưng đồng thời cũng đi kèm với tiềm năng lợi nhuận cao hơn. Trong khi đó, USDT-M Futures phù hợp hơn với việc kiểm soát rủi ro và giúp theo dõi dữ liệu lợi nhuận/thua lỗ dễ dàng hơn.









Có, bạn có thể tự do lựa chọn cặp giao dịch. Tuy nhiên, bạn không thể chuyển đổi vị thế giữa hai loại này, mà sẽ cần phải đóng vị thế hiện tại và mở lại vị thế mới một cách thủ công.





USDT-M và Coin-M Futures đều có những ưu điểm riêng. MEXC Futures mang đến các lựa chọn linh hoạt, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận. Việc hiểu rõ và tận dụng hiệu quả cả hai loại Futures này sẽ hỗ trợ bạn đạt được lợi nhuận ổn định hơn trong thị trường đầy biến động.





*BTN-Bắt đầu hành trình giao dịch Futures&BTNURL= https://www.mexc.com/vi-VN/futures/BTC_USDT





Bài viết liên quan:





Vì sao lựa chọn MEXC Futures? Phân tích chuyên sâu về những tính năng và ưu điểm nổi bật giúp MEXC Futures khác biệt. Phân tích chuyên sâu về những tính năng và ưu điểm nổi bật giúp MEXC Futures khác biệt.

Làm thế nào để tham gia M-Day?:Hướng dẫn đầy đủ cách tham gia sự kiện M-Day và nhận airdrop hàng ngày lên đến hơn 70,000 USDT. :Hướng dẫn đầy đủ cách tham gia sự kiện M-Day và nhận airdrop hàng ngày lên đến hơn 70,000 USDT.

Hướng dẫn giao dịch Futures (App) Hướng dẫn chi tiết giao dịch Futures trên App MEXC Hướng dẫn chi tiết giao dịch Futures trên App MEXC



