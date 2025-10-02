Hướng dẫn toàn diện về Coin-M Futures trên MEXC: Cách giao dịch Coin-M Futures để tối đa hóa lợi nhuận





Trong thị trường phái sinh tiền mã hoá, giao dịch Futures cho phép nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận tiềm năng và nắm giữ vị thế trong cả thị trường tăng và giảm. MEXC cung cấp hai loại Futures chính: USDT-M Futures và Coin-M Futures . Trong khi hầu hết người dùng mới bắt đầu với USDT-M Futures vì sự đơn giản hơn, những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hiểu rõ chu kỳ thị trường, có thể chọn Coin-M Futures trong một số điều kiện nhất định để tối đa hóa lợi nhuận.





Để nắm bắt toàn diện về Coin-M Futures, trước tiên cần hiểu cấu trúc cơ bản của hình thức này.









Không giống như USDT-M Futures sử dụng USDT làm ký quỹ, Coin-M Futures yêu cầu tiền mã hoá không phải là stablecoin làm ký quỹ.





Ví dụ: nếu muốn giao dịch BTC Futures Vĩnh cửu theo Coin-M Futures, bạn phải chuyển BTC vào tài khoản Coin-M Futures làm ký quỹ. Khi bạn mở và đóng các vị thế, tất cả lợi nhuận và thua lỗ đã thực hiện sẽ được thanh toán bằng BTC. Nếu bạn có lợi nhuận 0.1 BTC, số dư tài khoản sẽ tăng thêm 0.1 BTC.









Đây là điểm khác biệt cơ bản nhất giữa Coin-M Futures và USDT-M Futures, đồng thời cũng là nguồn gốc của cả sự hấp dẫn lẫn rủi ro. Vì bản thân ký quỹ (ví dụ: BTC) chịu sự biến động giá, nên lợi nhuận hoặc thua lỗ cuối cùng, khi được quy đổi sang USDT hoặc các loại tiền fiat khác, sẽ bị ảnh hưởng bởi một biến số bổ sung. Cụ thể:





Khuếch đại lợi nhuận trong thị trường xu hướng tăng:





Giả sử bạn sử dụng 1 BTC làm ký quỹ và mở một vị thế Long khi BTC ở mức $50,000. Nếu giá tăng lên $60,000:





1) Vị thế Futures của bạn tạo ra lợi nhuận, được thanh toán bằng BTC.

2) Giá trị ký quỹ 1 BTC của bạn cũng tăng từ $50,000 lên $60,000.





Điều này tạo ra "lợi nhuận kép", trong đó tổng lợi nhuận của bạn khi quy đổi sang stablecoin được nhân lên đáng kể.





Lỗ kép trong thị trường xu hướng giảm:





Ngược lại, nếu bạn mở một vị thế Long và giá BTC giảm từ $50,000 xuống $40,000:





1) Vị thế Futures của bạn bị lỗ, phải thanh toán bằng BTC.

2) Giá trị ký quỹ 1 BTC của bạn cũng giảm từ $50,000 xuống $40,000.





Điều này tạo ra "lỗ kép", trong đó tổng lỗ tính theo giá trị đô la trở nên nghiêm trọng hơn.









Coin-M Futures sử dụng USD làm đơn vị định giá, trong khi lợi nhuận và thua lỗ được thanh toán bằng tiền mã hoá cơ sở. MEXC hiện cung cấp nhiều cặp Coin-M Futures, bao gồm BTCUSD Futures Vĩnh cửu và ETHUSD Futures Vĩnh cửu . Mỗi cặp Coin-M Futures đều có giá trị USD cố định. Ví dụ: mỗi cặp BTCUSD Futures Vĩnh cửu có giá trị $100, và mỗi cặp ETHUSD Futures Vĩnh cửu có giá trị $10.





Khác với MEXC USDT-M Futures có thể có mức đòn bẩy khác nhau tùy theo từng cặp, cả BTCUSD Futures Vĩnh cửu và ETHUSD Futures Vĩnh cửu đều hỗ trợ đòn bẩy từ 1x đến 125x.





Về chế độ vị thế và chế độ ký quỹ, MEXC Coin-M Futures hoạt động tương tự như USDT-M Futures, hỗ trợ cả Chế độ phòng hộ và Chế độ một chiều, cũng như Cross margin và Isolated margin

















































Để tìm hiểu về 5 loại lệnh và sự khác biệt, vui lòng tham khảo bài viết Hướng dẫn giao dịch USDT-M Futures Vĩnh cửu trên MEXC





















Có ba cách để đóng vị thế. Để biết chi tiết về sự khác biệt và các thao tác cụ thể, vui lòng tham khảo bài viết Hướng dẫn giao dịch USDT-M Futures Vĩnh cửu trên MEXC





Lưu ý: Các bước trên được minh họa bằng website của MEXC. Quy trình trên App cũng tương tự.





Lợi nhuận và thua lỗ trong Coin-M Futures phụ thuộc vào giá mở, giá đóng và khối lượng giao dịch của người dùng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo bài viết Ký quỹ Futures và cách tính PNL









Sự khác biệt chính là Coin-M Futures sử dụng tiền mã hoá (như BTC hoặc ETH) làm ký quỹ và để thanh toán lợi nhuận và thua lỗ, trong khi USDT-M Futures được ký quỹ và thanh toán bằng USDT. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo bài viết Sự khác nhau giữa USDT-M và Coin-M Futures





So sánh MEXC Coin-M Futures MEXC USDT-M Futures Tài sản ký quỹ

Tiền mã hoá không phải stablecoin (ví dụ: BTC, ETH) Stablecoin (USDT) Tài sản thanh toán Tiền mã hoá tương ứng (ví dụ: BTC, ETH) Stablecoin (USDT) Tính toán PNL

Phức tạp, phi tuyến tính (bị ảnh hưởng bởi giá tài sản ký quỹ) Đơn giản, tuyến tính (PNL rõ ràng) Ứng dụng phù hợp nhất

Thị trường xu hướng tăng với tầm nhìn tăng dài hạn, phòng hộ rủi ro Tất cả các điều kiện thị trường, đặc biệt là giao dịch ngắn hạn và theo biên độ (range-bound) Ưu điểm chính Lợi nhuận kép trong thị trường xu hướng tăng từ cả việc nắm giữ tài sản và giao dịch Futures Tính toán PNL đơn giản, dễ dàng quản lý rủi ro và vị thế Rủi ro chính Lỗ kép trong thị trường xu hướng giảm từ cả vị thế Futures và tài sản ký quỹ mất giá Bỏ lỡ cơ hội hưởng lợi từ việc tăng giá tài sản ký quỹ trong thị trường xu hướng tăng Phù hợp nhất cho Người nắm giữ dài hạn, miner, nhà đầu tư giá trị

Người dùng mới, nhà giao dịch ngắn hạn, người muốn định giá ổn định theo USD









1) Khi nào nên chọn Coin-M Futures?





Thị trường xu hướng tăng rõ ràng: Nếu bạn tự tin vào triển vọng dài hạn của một loại tiền mã hoá lớn (như BTC hoặc ETH), việc mở một vị thế Long với Coin-M Futures là cách tối ưu để tối đa hoá lợi nhuận.

Mục tiêu là "tích lũy tiền mã hoá": Nếu mục tiêu cuối cùng của bạn là tích lũy một lượng lớn BTC hoặc ETH, thay vì nhận thêm USD, Coin-M Futures là lựa chọn lý tưởng, vì tất cả lợi nhuận sẽ được thanh toán trực tiếp bằng tiền mã hoá cơ sở.

Phòng hộ rủi ro cho miner: Miner cần bán BTC đã mine trong tương lai để trang trải chi phí (như chi phí điện), có thể phòng hộ rủi ro bằng cách mở vị thế Short trên Coin-M Futures khi giá cao, khóa giá bán trong tương lai và giảm thiểu rủi ro giảm giá.





2) Khi nào nên chọn USDT-M Futures?





Thị trường xu hướng giảm hoặc đi ngang: Trong thị trường không chắc chắn hoặc giảm, việc sử dụng USDT-M Futures giúp tránh rủi ro mất giá ký quỹ, vì tài sản ký quỹ được định giá bằng USDT.

Nhà giao dịch mới: USDT-M Futures có cách tính lợi nhuận và thua lỗ trực quan hơn, giúp người mới dễ dàng hiểu và quản lý rủi ro hơn.

Giao dịch altcoin: Khi giao dịch các token mới có biến động mạnh, việc sử dụng USDT làm ký quỹ sẽ mang lại giá trị tham chiếu ổn định.









Mỗi BTC Coin-M Futures có kích thước là $100, và mỗi ETH Coin-M Futures có kích thước là $10. Kích thước khác nhau tùy theo từng cặp Coin-M Futures. Vui lòng tham khảo thông tin mới nhất trên trang Hướng dẫn giao dịch Futures của MEXC để biết chi tiết.









Có. Kích thước lệnh tối thiểu cho BTCUSD Futures là 1 cont ($100), và cho ETHUSD Futures là 1 cont ($10).









Có. Đối với BTCUSD Futures, cả lệnh Market và lệnh Limit đều có kích thước lệnh tối đa là 3,000 cont. Đối với ETHUSD Futures, cả lệnh Market và lệnh Limit đều có kích thước lệnh tối đa là 20,000 cont.









Lưu ý, mức phí có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực, vui lòng tham khảo thông tin mới nhất trên trang Quy tắc tính phí giao dịch của MEXC. Kể từ ngày 30/08/2025, phí giao dịch tiêu chuẩn của Coin-M Futures là 0.01% cho lệnh Maker và 0.04% cho lệnh Taker. Khi nắm giữ ít nhất 500 MX, người dùng có thể nhận ưu đãi giảm lên đến 50% phí.





















Đây là chiến lược tấn công cốt lõi của Coin-M Futures. Nếu bạn đã là người nắm giữ BTC dài hạn, thay vì để BTC nhàn rỗi trong ví, bạn có thể chuyển BTC vào tài khoản Coin-M Futures và mở một vị thế Long với đòn bẩy thấp. Trong thị trường đang tăng trưởng, cách này giúp bạn hưởng lợi từ BTC bạn nắm giữ tăng giá, lẫn lợi nhuận bổ sung từ vị thế Long.









Thay đổi góc nhìn từ định giá bằng đô la sang tư duy "định giá bằng coin". Mục tiêu là tăng lượng BTC bạn nắm giữ thông qua giao dịch. Với cách tiếp cận này, ngay cả khi thị trường giảm, miễn là các vị thế Futures có lợi nhuận, bạn vẫn đạt được mục tiêu "nhận thêm BTC trong thị trường xu hướng giảm", từ đó xây dựng một khoản dự trữ lớn hơn cho chu kỳ tăng tiếp theo.









MEXC Coin-M Futures là công cụ mạnh mẽ được thiết kế dành cho nhà đầu tư giàu kinh nghiệm và am hiểu thị trường. Đây không phải là tính năng phù hợp với tất cả mọi người, mà là một công cụ đòi hỏi sự đánh giá cẩn thận để khai thác tối đa tiềm năng. Bằng cách hiểu rõ đặc điểm lợi nhuận và thua lỗ phi tuyến tính, đồng thời áp dụng quyết đoán trong thị trường xu hướng tăng, nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận vượt trội so với USDT-M Futures. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần cảnh giác những rủi ro kép trong thị trường xu hướng giảm. Trước khi tham gia giao dịch Coin-M Futures, đảm bảo bạn hiểu rõ cơ chế hoạt động và luôn đặt việc quản lý rủi ro lên hàng đầu.





