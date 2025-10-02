Trong thị trường phái sinh tiền mã hoá, giao dịch Futures cho phép nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận tiềm năng và nắm giữ vị thế trong cả thị trường tăng và giảm. MEXC cung cấp hai loại FutTrong thị trường phái sinh tiền mã hoá, giao dịch Futures cho phép nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận tiềm năng và nắm giữ vị thế trong cả thị trường tăng và giảm. MEXC cung cấp hai loại Fut
Learn/Hướng dẫn người mới/Futures/Hướng dẫn t...a lợi nhuận

Hướng dẫn toàn diện về Coin-M Futures trên MEXC: Cách giao dịch Coin-M Futures để tối đa hóa lợi nhuận

02/10/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Cơ Bản#Futures#Người Mới Bắt Đầu
Humanity
H$0.06837-2.52%
MemeCore
M$2.02716-2.68%
Choise.com
CHO$0.00394-3.43%
PoP Planet
P$0.11586+9.54%
HAI
HAI$0.008345-0.11%


Trong thị trường phái sinh tiền mã hoá, giao dịch Futures cho phép nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận tiềm năng và nắm giữ vị thế trong cả thị trường tăng và giảm. MEXC cung cấp hai loại Futures chính: USDT-M Futures và Coin-M Futures. Trong khi hầu hết người dùng mới bắt đầu với USDT-M Futures vì sự đơn giản hơn, những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hiểu rõ chu kỳ thị trường, có thể chọn Coin-M Futures trong một số điều kiện nhất định để tối đa hóa lợi nhuận.

*BTN-Bắt đầu hành trình giao dịch Futures&BTNURL=https://www.mexc.com/vi-VN/futures/BTC_USDT*

1. Coin-M Futures là gì? Tìm hiểu cơ chế cốt lõi


Để nắm bắt toàn diện về Coin-M Futures, trước tiên cần hiểu cấu trúc cơ bản của hình thức này.

1.1 Định nghĩa cốt lõi: Giao dịch Futures sử dụng tiền mã hoá làm tài sản ký quỹ và đơn vị thanh toán


Không giống như USDT-M Futures sử dụng USDT làm ký quỹ, Coin-M Futures yêu cầu tiền mã hoá không phải là stablecoin làm ký quỹ.

Ví dụ: nếu muốn giao dịch BTC Futures Vĩnh cửu theo Coin-M Futures, bạn phải chuyển BTC vào tài khoản Coin-M Futures làm ký quỹ. Khi bạn mở và đóng các vị thế, tất cả lợi nhuận và thua lỗ đã thực hiện sẽ được thanh toán bằng BTC. Nếu bạn có lợi nhuận 0.1 BTC, số dư tài khoản sẽ tăng thêm 0.1 BTC.

1.2 Đặc điểm chính: Lợi nhuận "phi tuyến tính" hoặc lợi nhuận "kép" (Convex)


Đây là điểm khác biệt cơ bản nhất giữa Coin-M Futures và USDT-M Futures, đồng thời cũng là nguồn gốc của cả sự hấp dẫn lẫn rủi ro. Vì bản thân ký quỹ (ví dụ: BTC) chịu sự biến động giá, nên lợi nhuận hoặc thua lỗ cuối cùng, khi được quy đổi sang USDT hoặc các loại tiền fiat khác, sẽ bị ảnh hưởng bởi một biến số bổ sung. Cụ thể:

  • Khuếch đại lợi nhuận trong thị trường xu hướng tăng:

Giả sử bạn sử dụng 1 BTC làm ký quỹ và mở một vị thế Long khi BTC ở mức $50,000. Nếu giá tăng lên $60,000:

1) Vị thế Futures của bạn tạo ra lợi nhuận, được thanh toán bằng BTC.
2) Giá trị ký quỹ 1 BTC của bạn cũng tăng từ $50,000 lên $60,000.

Điều này tạo ra "lợi nhuận kép", trong đó tổng lợi nhuận của bạn khi quy đổi sang stablecoin được nhân lên đáng kể.

  • Lỗ kép trong thị trường xu hướng giảm:

Ngược lại, nếu bạn mở một vị thế Long và giá BTC giảm từ $50,000 xuống $40,000:

1) Vị thế Futures của bạn bị lỗ, phải thanh toán bằng BTC.
2) Giá trị ký quỹ 1 BTC của bạn cũng giảm từ $50,000 xuống $40,000.

Điều này tạo ra "lỗ kép", trong đó tổng lỗ tính theo giá trị đô la trở nên nghiêm trọng hơn.

2. Tổng quan về Coin-M Futures trên MEXC


Coin-M Futures sử dụng USD làm đơn vị định giá, trong khi lợi nhuận và thua lỗ được thanh toán bằng tiền mã hoá cơ sở. MEXC hiện cung cấp nhiều cặp Coin-M Futures, bao gồm BTCUSD Futures Vĩnh cửuETHUSD Futures Vĩnh cửu. Mỗi cặp Coin-M Futures đều có giá trị USD cố định. Ví dụ: mỗi cặp BTCUSD Futures Vĩnh cửu có giá trị $100, và mỗi cặp ETHUSD Futures Vĩnh cửu có giá trị $10.

Khác với MEXC USDT-M Futures có thể có mức đòn bẩy khác nhau tùy theo từng cặp, cả BTCUSD Futures Vĩnh cửu và ETHUSD Futures Vĩnh cửu đều hỗ trợ đòn bẩy từ 1x đến 125x.

Về chế độ vị thế và chế độ ký quỹ, MEXC Coin-M Futures hoạt động tương tự như USDT-M Futures, hỗ trợ cả Chế độ phòng hộ và Chế độ một chiều, cũng như Cross margin và Isolated margin.

3. Hướng dẫn giao dịch


3.1 Đăng nhập tài khoản MEXC và chọn Coin-M Futures



3.2 Chọn cặp giao dịch


MEXC hiện cung cấp các cặp Coin-M Futures bao gồm BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD, SUIUSD, LTCUSD, XRPUSD, ADAUSD, LINKUSD, AVAXUSD, và DOGEUSD. Các cặp bổ sung có thể được ra mắt hoặc điều chỉnh theo thời gian để đáp ứng nhu cầu người dùng và điều kiện thị trường, vui lòng theo dõi thông báo chính thức của MEXC để cập nhật.


3.3 Chọn Chế độ Margin



3.4 Xác nhận đòn bẩy



3.5 Chọn loại lệnh


Để tìm hiểu về 5 loại lệnh và sự khác biệt, vui lòng tham khảo bài viết Hướng dẫn giao dịch USDT-M Futures Vĩnh cửu trên MEXC


3.6 Chọn mở Long hoặc Short



3.7 Đóng vị thế


Có ba cách để đóng vị thế. Để biết chi tiết về sự khác biệt và các thao tác cụ thể, vui lòng tham khảo bài viết Hướng dẫn giao dịch USDT-M Futures Vĩnh cửu trên MEXC

Lưu ý: Các bước trên được minh họa bằng website của MEXC. Quy trình trên App cũng tương tự.

*BTN-Bắt đầu hành trình giao dịch Futures&BTNURL=https://www.mexc.com/vi-VN/futures/BTC_USDT*

4. Câu hỏi thường gặp


4.1 Cách tính lợi nhuận và thua lỗ trong Coin-M Futures?


Lợi nhuận và thua lỗ trong Coin-M Futures phụ thuộc vào giá mở, giá đóng và khối lượng giao dịch của người dùng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo bài viết Ký quỹ Futures và cách tính PNL

4.2 Sự khác biệt giữa Coin-M Futures và USDT-M Futures là gì? Nhà đầu tư nên lựa chọn như thế nào?


Sự khác biệt chính là Coin-M Futures sử dụng tiền mã hoá (như BTC hoặc ETH) làm ký quỹ và để thanh toán lợi nhuận và thua lỗ, trong khi USDT-M Futures được ký quỹ và thanh toán bằng USDT. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo bài viết Sự khác nhau giữa USDT-M và Coin-M Futures.

So sánh
MEXC Coin-M Futures
MEXC USDT-M Futures
Tài sản ký quỹ

Tiền mã hoá không phải stablecoin (ví dụ: BTC, ETH)
Stablecoin (USDT)
Tài sản thanh toán
Tiền mã hoá tương ứng (ví dụ: BTC, ETH)
Stablecoin (USDT)
Tính toán PNL

Phức tạp, phi tuyến tính (bị ảnh hưởng bởi giá tài sản ký quỹ)
Đơn giản, tuyến tính (PNL rõ ràng)
Ứng dụng phù hợp nhất

Thị trường xu hướng tăng với tầm nhìn tăng dài hạn, phòng hộ rủi ro
Tất cả các điều kiện thị trường, đặc biệt là giao dịch ngắn hạn và theo biên độ (range-bound)
Ưu điểm chính
Lợi nhuận kép trong thị trường xu hướng tăng từ cả việc nắm giữ tài sản và giao dịch Futures
Tính toán PNL đơn giản, dễ dàng quản lý rủi ro và vị thế
Rủi ro chính
Lỗ kép trong thị trường xu hướng giảm từ cả vị thế Futures và tài sản ký quỹ mất giá
Bỏ lỡ cơ hội hưởng lợi từ việc tăng giá tài sản ký quỹ trong thị trường xu hướng tăng
Phù hợp nhất cho
Người nắm giữ dài hạn, miner, nhà đầu tư giá trị

Người dùng mới, nhà giao dịch ngắn hạn, người muốn định giá ổn định theo USD

4.3 Phân tích tình huống: Khuếch đại lợi nhuận trong thị trường xu hướng tăng và con dao hai lưỡi trong thị trường xu hướng giảm


1) Khi nào nên chọn Coin-M Futures?

Thị trường xu hướng tăng rõ ràng: Nếu bạn tự tin vào triển vọng dài hạn của một loại tiền mã hoá lớn (như BTC hoặc ETH), việc mở một vị thế Long với Coin-M Futures là cách tối ưu để tối đa hoá lợi nhuận.
Mục tiêu là "tích lũy tiền mã hoá": Nếu mục tiêu cuối cùng của bạn là tích lũy một lượng lớn BTC hoặc ETH, thay vì nhận thêm USD, Coin-M Futures là lựa chọn lý tưởng, vì tất cả lợi nhuận sẽ được thanh toán trực tiếp bằng tiền mã hoá cơ sở.
Phòng hộ rủi ro cho miner: Miner cần bán BTC đã mine trong tương lai để trang trải chi phí (như chi phí điện), có thể phòng hộ rủi ro bằng cách mở vị thế Short trên Coin-M Futures khi giá cao, khóa giá bán trong tương lai và giảm thiểu rủi ro giảm giá.

2) Khi nào nên chọn USDT-M Futures?

Thị trường xu hướng giảm hoặc đi ngang: Trong thị trường không chắc chắn hoặc giảm, việc sử dụng USDT-M Futures giúp tránh rủi ro mất giá ký quỹ, vì tài sản ký quỹ được định giá bằng USDT.
Nhà giao dịch mới: USDT-M Futures có cách tính lợi nhuận và thua lỗ trực quan hơn, giúp người mới dễ dàng hiểu và quản lý rủi ro hơn.
Giao dịch altcoin: Khi giao dịch các token mới có biến động mạnh, việc sử dụng USDT làm ký quỹ sẽ mang lại giá trị tham chiếu ổn định.

4.4 Kích thước của Coin-M Futures trên MEXC là bao nhiêu?


Mỗi BTC Coin-M Futures có kích thước là $100, và mỗi ETH Coin-M Futures có kích thước là $10. Kích thước khác nhau tùy theo từng cặp Coin-M Futures. Vui lòng tham khảo thông tin mới nhất trên trang Hướng dẫn giao dịch Futures của MEXC để biết chi tiết.


*BTN-Xem quy tắc giao dịch&BTNURL=https://www.mexc.com/vi-VN/futures/information/trading_rule?symbol=BTC_USD*

4.5 Coin-M Futures trên MEXC có kích thước lệnh tối thiểu không?


Có. Kích thước lệnh tối thiểu cho BTCUSD Futures là 1 cont ($100), và cho ETHUSD Futures là 1 cont ($10).

4.6 Coin-M Futures trên MEXC có kích thước lệnh tối đa không?


Có. Đối với BTCUSD Futures, cả lệnh Market và lệnh Limit đều có kích thước lệnh tối đa là 3,000 cont. Đối với ETHUSD Futures, cả lệnh Market và lệnh Limit đều có kích thước lệnh tối đa là 20,000 cont.

4.7 Phí giao dịch của Coin-M Futures là bao nhiêu?


Kể từ ngày 30/08/2025, phí giao dịch tiêu chuẩn của Coin-M Futures là 0.01% cho lệnh Maker và 0.04% cho lệnh Taker. Khi nắm giữ ít nhất 500 MX, người dùng có thể nhận ưu đãi giảm lên đến 50% phí. Lưu ý, mức phí có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực, vui lòng tham khảo thông tin mới nhất trên trang Quy tắc tính phí giao dịch của MEXC.


*BTN-Xem phí giao dịch&BTNURL=https://www.mexc.com/vi-VN/fee*

5. Làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận với Coin-M Futures trên MEXC?


5.1 Chiến lược 1: "Nắm giữ và mở Long" trong thị trường xu hướng tăng


Đây là chiến lược tấn công cốt lõi của Coin-M Futures. Nếu bạn đã là người nắm giữ BTC dài hạn, thay vì để BTC nhàn rỗi trong ví, bạn có thể chuyển BTC vào tài khoản Coin-M Futures và mở một vị thế Long với đòn bẩy thấp. Trong thị trường đang tăng trưởng, cách này giúp bạn hưởng lợi từ BTC bạn nắm giữ tăng giá, lẫn lợi nhuận bổ sung từ vị thế Long.

5.2 Chiến lược 2: Giao dịch với mục tiêu tích lũy tiền mã hoá


Thay đổi góc nhìn từ định giá bằng đô la sang tư duy "định giá bằng coin". Mục tiêu là tăng lượng BTC bạn nắm giữ thông qua giao dịch. Với cách tiếp cận này, ngay cả khi thị trường giảm, miễn là các vị thế Futures có lợi nhuận, bạn vẫn đạt được mục tiêu "nhận thêm BTC trong thị trường xu hướng giảm", từ đó xây dựng một khoản dự trữ lớn hơn cho chu kỳ tăng tiếp theo.

6. Kết luận


MEXC Coin-M Futures là công cụ mạnh mẽ được thiết kế dành cho nhà đầu tư giàu kinh nghiệm và am hiểu thị trường. Đây không phải là tính năng phù hợp với tất cả mọi người, mà là một công cụ đòi hỏi sự đánh giá cẩn thận để khai thác tối đa tiềm năng. Bằng cách hiểu rõ đặc điểm lợi nhuận và thua lỗ phi tuyến tính, đồng thời áp dụng quyết đoán trong thị trường xu hướng tăng, nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận vượt trội so với USDT-M Futures. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần cảnh giác những rủi ro kép trong thị trường xu hướng giảm. Trước khi tham gia giao dịch Coin-M Futures, đảm bảo bạn hiểu rõ cơ chế hoạt động và luôn đặt việc quản lý rủi ro lên hàng đầu.

*BTN-Bắt đầu hành trình giao dịch Futures&BTNURL=https://www.mexc.com/vi-VN/futures/BTC_USDT*

Bài viết đề xuất:

Vì sao lựa chọn MEXC Futures? Hiểu rõ hơn về ưu điểm và các tính năng nổi bật của MEXC Futures để luôn dẫn đầu thị trường.
Hướng dẫn giao dịch Futures trên MEXC (App) Hiểu toàn bộ quy trình giao dịch Futures trên App và bắt đầu dễ dàng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin để tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định đầu tư và kết quả phát sinh đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người dùng.


Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Giao dịch Demo trên MEXC Futures: Nâng cao kỹ năng giao dịch với không rủi ro

Giao dịch Demo trên MEXC Futures: Nâng cao kỹ năng giao dịch với không rủi ro

Trong giao dịch Futures tiền mã hoá, việc rèn luyện kỹ năng và chiến lược thường phải trả giá bằng vốn thật. Nhiều người mới tham gia thị trường thực mà chưa có sự chuẩn bị đầy đủ và phải đối mặt với

Hướng dẫn toàn diện về TP và SL trong Futures: Quản lý rủi ro cơ bản & mẹo thực tiễn cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn toàn diện về TP và SL trong Futures: Quản lý rủi ro cơ bản & mẹo thực tiễn cho người mới bắt đầu

Trong thị trường tiền mã hoá, biến động giá có thể rất lớn, lợi nhuận hoặc thua lỗ có thể xảy ra chỉ trong tích tắc. Đối với người giao dịch Futures, lệnh TP và SL không chỉ là công cụ thiết yếu để qu

Tối đa hoá lợi nhuận hay đối mặt với thanh lý? Nắm vững cơ chế cốt lõi của đòn bẩy Futures để tối ưu hiệu quả vốn

Tối đa hoá lợi nhuận hay đối mặt với thanh lý? Nắm vững cơ chế cốt lõi của đòn bẩy Futures để tối ưu hiệu quả vốn

Trong thị trường tiền mã hoá và phái sinh, giao dịch Futures có đòn bẩy là một công cụ mạnh mẽ nhưng rủi ro cao. Bằng cách cho phép nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn với số vốn tương đối nhỏ, đòn

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng