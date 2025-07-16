Cột mốc một thập kỷ của Tether: USDT là điểm neo, xây dựng vốn hóa thị trường lên đến 100 tỷ USD

Với sự phát triển không ngừng của thị trường tiền mã hoá, vai trò của các stablecoin ngày càng trở nên quan trọng. Tether, stablecoin đầu tiên trên thế giới được gắn với đồng đô la Mỹ, đã trải qua chặng đường một thập kỷ kể từ khi ra đời. Hiện tại, với vốn hóa thị trường gần 120 tỷ USD và hơn 350 triệu người dùng trên toàn cầu, Tether đang đóng vai trò quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của ngành công nghiệp tiền mã hoá.









Vào năm 2014, Tether đã giới thiệu USDT - stablecoin đầu tiên được gắn với giá trị của đồng đô la Mỹ. Sự ra đời của stablecoin đã giải quyết hiệu quả vấn đề biến động giá mạnh trong thị trường tiền mã hoá truyền thống, mang đến cho các nhà đầu tư một công cụ lưu trữ giá trị đáng tin cậy và tăng cường sự ổn định cho thị trường.





Kể từ khi ra đời, USDT đã cho thấy sự tăng trưởng ổn định. Vào 08/2021, vốn hóa thị trường của lĩnh vực stablecoin lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD, trong đó USDT đứng đầu với giá trị thị trường hơn 65 tỷ USD. Theo dữ liệu mới nhất từ IntoTheBlock, tổng vốn hóa thị trường của USDT hiện đã vượt quá 126 tỷ USD, đạt mức cao nhất mọi thời đại. Về thị phần và vốn hóa, USDT đang giữ vị trí thống trị trong lĩnh vực stablecoin.









Ngoài ra, số lượng người dùng hoạt động của USDT tiếp tục mở rộng. Trong 12 tháng qua, số người dùng mới đã tăng 24%. Mặc dù tốc độ tăng trưởng này đã chậm lại so với mức tăng 50% của 12 tháng trước, nhưng vẫn duy trì xu hướng đi lên. Theo thông tin chính thức từ Tether, hiện tại họ có hơn 350 triệu người dùng trên toàn cầu.





Tether, bắt đầu với stablecoin USDT, giờ đây đang tận dụng tầm nhìn chiến lược độc đáo để mở rộng ra ngoài lĩnh vực tiền mã hoá. Từ vai trò ban đầu là nhà phát hành stablecoin, Tether đã phát triển thành một nhà cung cấp dịch vụ tài chính số toàn diện, mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi bước đi của Tether đều mang theo cả thách thức lẫn cơ hội.





Danh mục Stablecoin đa dạng

Sau thành công của USDT, Tether đã phát triển một danh mục stablecoin đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều thị trường và người dùng khác nhau. Từ các stablecoin gắn với những đồng tiền chính như Euro, Nhân dân tệ và Peso Mexico, đến việc phát triển các sản phẩm liên kết với vàng và lên kế hoạch ra mắt stablecoin gắn với giá trị đồng Dirham của UAE, mỗi bước đi chiến lược của Tether đều phản ánh sự nắm bắt nhu cầu thị trường. Việc liên tục giới thiệu các sản phẩm này không chỉ làm phong phú thêm hệ sinh thái stablecoin của Tether mà còn củng cố vị thế thương hiệu trong thị trường tiền mã hoá đầy cạnh tranh.





Mở rộng sang lĩnh vực mới và đa dạng hóa danh mục đầu tư

Vào năm 2023, Tether đã đạt được những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực khai thác tiền mã hoá khi tham gia vào hoạt động khai thác Bitcoin bằng năng lượng địa nhiệt tại El Salvador, với khoản đầu tư lên tới 1 tỷ USD. Bên cạnh đó, Tether còn thành lập một cơ sở khai thác Bitcoin tại Uruguay.





Ngoài ra, CEO của Tether - ông Paolo Ardoino, đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng Tether có nguồn lực tài chính mạnh mẽ và đang tích cực mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới, bao gồm trí tuệ nhân tạo, với tham vọng cạnh tranh với các "ông lớn" công nghệ như Microsoft, Google và Amazon. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Tether đã đạt được những bước tiến quan trọng. Công ty đã mua lại phần lớn cổ phần của startup công nghệ cấy ghép thần kinh Blackrock Neurotech và đầu tư vào nhà điều hành trung tâm dữ liệu Northern Data Group. Danh mục đầu tư của Tether cũng mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Ví dụ, công ty đã đầu tư 100 triệu USD vào tập đoàn nông nghiệp hàng đầu ở Mỹ Latinh, Adecoagro, và cũng đang phát triển hoạt động trong các lĩnh vực như các chương trình giáo dục.





Đáng chú ý, dữ liệu cho thấy Tether đang nắm giữ hơn 97 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ, đánh dấu mức cao kỷ lục từ trước đến nay.





Phát triển quy trình tuân thủ

Phát triển hệ thống tuân thủ luôn là một chủ đề trọng tâm trong ngành tiền mã hoá, đặc biệt với sự ra đời của Đạo luật Stablecoin thanh toán Lummis-Gillibrand và Quy định về thị trường tài sản mã hoá, những quy định này áp đặt thêm các yêu cầu đối với Tether. Tether đã chủ động ứng phó bằng cách không ngừng củng cố khung tuân thủ của mình. Trước đó, khi đối mặt với sự giám sát ngày càng chặt chẽ từ các cơ quan quản lý, Tether đã gia tăng các nỗ lực vận động hành lang vào tháng 8 năm nay, công ty thông báo kế hoạch tăng gấp đôi lực lượng lao động trong năm tới để tăng cường năng lực ở các lĩnh vực quan trọng như tuân thủ.





Sau mười năm vượt qua nhiều thách thức và nắm bắt cơ hội, Tether đã vươn lên trở thành một tập đoàn tài chính đa dạng. Theo báo cáo kiểm toán quý II của Tether, Tether Holdings ghi nhận kỷ lục mới - lợi nhuận ròng 5.2 tỷ USD trong nửa đầu năm 2024. Đáng chú ý, lợi nhuận hoạt động ròng trong quý II đạt 1.3 tỷ USD, đánh dấu mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay trong một quý.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của người dùng.