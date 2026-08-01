Сьогоднішня ціна Synthcode

Поточна ціна Synthcode (SYNTH) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,32% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SYNTH до USD становить $ 0 за SYNTH.

Synthcode наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9 958,88, з циркуляційною пропозицією у 100,00B SYNTH. Протягом останніх 24 годин SYNTH торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SYNTH змінився на -- за останню годину та на -1,39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Synthcode (SYNTH)

Ринкова капіталізація $ 9,96K$ 9,96K $ 9,96K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,96K$ 9,96K $ 9,96K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Synthcode — $ 9,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SYNTH — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,96K.