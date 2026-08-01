STRD — це токен управління блокчейну Stride, що є ключовим елементом його структури прийняття рішень. Власники STRD мають змогу ставити свої токени на стакінг і отримувати винагороди, які складаються як з самих STRD, так і з винагород, отриманих від ліквідних стакованих токенів. Цей токен дозволяє користувачам активно брати участь у процесах ончейн-гovernance, зокрема голосуванні з питань, таких як вибір валідаторів та оновлення мережі.

Основні функції STRD залишаються незмінними, оскільки Stride прийняв технологію Interchain Security (ICS). Власники STRD можуть продовжувати ставити свої токени на стакінг і отримувати винагороди, що складаються як з самих STRD, так і з винагород, отриманих від ліквідних стакованих токенів. Це дає їм змогу активно брати участь у ончейн-рішеннях та процесах голосування, впливаючи на такі вибори, як вибір валідаторів і оновлення мережі.

З метою забезпечення сталості обсяг випуску STRD у якості винагород за стакінг був зменшений удвічі порівняно з початковою токеномікою. Частина винагород за стакінг — 15% — передається Cosmos Hub, сприяючи співпраці між двома екосистемами. Токен STRD залишається важливим, служачи опорою для впливу на управління та можливостей стакінгу у мінливому ландшафті Stride.

Яка зараз актуальна вартість Stride?

Сьогодні Stride торгується за ціною ₴0.6758354978547753600000, змінивши свою ціну на -0.90% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є STRD саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має Stride сьогодні?

Stride має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував STRD протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴0.6643034887936291200000 до ₴0.6924745772794555200000. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі STRD сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику Stride?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Liquid Staking Governance Tokens,Osmosis Ecosystem,Pantera Capital Portfolio,Liquid Staking, побудований на --, профіль ризику STRD може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.