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Поточна ціна Stride сьогодні становить 0,01533346 USD. Ринкова капіталізація STRD становить 586 285 USD. Відстежуйте оновлення цін STRD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Stride сьогодні становить 0,01533346 USD. Ринкова капіталізація STRD становить 586 285 USD. Відстежуйте оновлення цін STRD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про STRD

Інформація про ціну STRD

Що таке STRD

Офіційний вебсайт STRD

Токеноміка STRD

Прогноз ціни STRD

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Ціна Stride (STRD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 STRD до USD:

$0,01530881
$0,01530881$0,01530881
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Stride (STRD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:18:20 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Stride

Поточна ціна Stride (STRD) сьогодні становить $ 0,01533346, зі зміною 0,91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STRD до USD становить $ 0,01533346 за STRD.

Stride наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 586 285, з циркуляційною пропозицією у 38,24M STRD. Протягом останніх 24 годин STRD торгувався між $ 0,01507182 (мінімум) та $ 0,01571097 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 7,77, тоді як історичний мінімум — $ 0,00804492.

У короткостроковій динаміці STRD змінився на +0,10% за останню годину та на +21,95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 447,91.

Ринкова інформація щодо Stride (STRD)

$ 586,29K
$ 586,29K$ 586,29K

$ 447,91
$ 447,91$ 447,91

$ 586,29K
$ 586,29K$ 586,29K

38,24M
38,24M 38,24M

38 242 988,045575
38 242 988,045575 38 242 988,045575

Поточна ринкова капіталізація Stride — $ 586,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 447,91. Циркуляційна пропозиція STRD — 38,24M, зі загальною пропозицією 38242988.045575. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 586,29K.

Історія ціни Stride у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01507182
$ 0,01507182$ 0,01507182
Мін. за 24 год
$ 0,01571097
$ 0,01571097$ 0,01571097
Макс. за 24 год

$ 0,01507182
$ 0,01507182$ 0,01507182

$ 0,01571097
$ 0,01571097$ 0,01571097

$ 7,77
$ 7,77$ 7,77

$ 0,00804492
$ 0,00804492$ 0,00804492

+0,10%

-0,90%

+21,95%

+21,95%

Історія ціни Stride (STRD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stride до USD становила $ -0,000140773834114779.
За останні 30 днів зміна ціни Stride до USD становила $ -0,0036521035.
За останні 60 днів зміна ціни Stride до USD становила $ -0,0085734465.
За останні 90 днів зміна ціни Stride до USD становила $ -0,000000000462539408.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000140773834114779-0,90%
30 днів$ -0,0036521035-23,81%
60 днів$ -0,0085734465-55,91%
90 днів$ -0,000000000462539408-0,00%

Прогноз ціни Stride

Прогноз ціни Stride (STRD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STRD у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Stride (STRD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Stride потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Stride у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни STRD на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Stride.

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Про Stride

STRD — це токен управління блокчейну Stride, що є ключовим елементом його структури прийняття рішень. Власники STRD мають змогу ставити свої токени на стакінг і отримувати винагороди, які складаються як з самих STRD, так і з винагород, отриманих від ліквідних стакованих токенів. Цей токен дозволяє користувачам активно брати участь у процесах ончейн-гovernance, зокрема голосуванні з питань, таких як вибір валідаторів та оновлення мережі.

Основні функції STRD залишаються незмінними, оскільки Stride прийняв технологію Interchain Security (ICS). Власники STRD можуть продовжувати ставити свої токени на стакінг і отримувати винагороди, що складаються як з самих STRD, так і з винагород, отриманих від ліквідних стакованих токенів. Це дає їм змогу активно брати участь у ончейн-рішеннях та процесах голосування, впливаючи на такі вибори, як вибір валідаторів і оновлення мережі.

З метою забезпечення сталості обсяг випуску STRD у якості винагород за стакінг був зменшений удвічі порівняно з початковою токеномікою. Частина винагород за стакінг — 15% — передається Cosmos Hub, сприяючи співпраці між двома екосистемами. Токен STRD залишається важливим, служачи опорою для впливу на управління та можливостей стакінгу у мінливому ландшафті Stride.

Яка зараз актуальна вартість Stride?

Сьогодні Stride торгується за ціною ₴0.6758354978547753600000, змінивши свою ціну на -0.90% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є STRD саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має Stride сьогодні?

Stride має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував STRD протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴0.6643034887936291200000 до ₴0.6924745772794555200000. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі STRD сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику Stride?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Liquid Staking Governance Tokens,Osmosis Ecosystem,Pantera Capital Portfolio,Liquid Staking, побудований на --, профіль ризику STRD може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.

Люди також запитують: Інші запитання про Stride

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:18:20 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Stride (STRD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,00000$0,00000

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-14,80%

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-11,59%

AurumX

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-28,44%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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$0,00667
$0,00667$0,00667

+48,22%

TOFU Story

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TOFU

$0,0003375
$0,0003375$0,0003375

+27,35%

Myros

Myros

MY

$0,0115
$0,0115$0,0115

+12,74%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,9287
$2,9287$2,9287

+21,02%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0,001500
$0,001500$0,001500

+15,38%

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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