Інформація щодо ціни Squill (SQUILL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0.126973 $ 0.126973 $ 0.126973 Мін. за 24 год $ 0.142736 $ 0.142736 $ 0.142736 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0.126973$ 0.126973 $ 0.126973 Макс. за 24 год $ 0.142736$ 0.142736 $ 0.142736 Рекордний максимум $ 0.523435$ 0.523435 $ 0.523435 Найнижча ціна $ 0.069945$ 0.069945 $ 0.069945 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -9.68% Зміна ціни (за 7 дн.) -14.26% Зміна ціни (за 7 дн.) -14.26%

Актуальна ціна Squill (SQUILL) становить $0.128357. За останні 24 години SQUILL торгувався між мінімумом у $ 0.126973 і максимумом у $ 0.142736, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SQUILL становить $ 0.523435, тоді як його історичний мінімум — $ 0.069945.

Що стосується короткострокових результатів, то SQUILL змінився на -- за останню годину, -9.68% за 24 години та на -14.26% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Squill (SQUILL)

Ринкова капіталізація $ 454.15K$ 454.15K $ 454.15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Циркуляційне постачання 3.54M 3.54M 3.54M Загальна пропозиція 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Squill — $ 454.15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SQUILL — 3.54M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.28M.